標準及檢定中心重申鑫鼎鑫水質報告非其發出 已採取行動追究責任
撰文：石國威
為港島和部份離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被揭未經內地製造商批准投標，提供冒牌水，據悉，鑫鼎鑫曾提交聲稱來自香港標準及檢定中心（STC）的水質證明文件。標準及檢定中心今日（20日）發出澄清聲明，指經政府相關部門查詢後，S已回覆並明確表示該檢測報告非由標準及檢定中心發出，而標準及檢定中心亦沒有為「鑫鼎鑫商貿有限公司」提供相關檢測服務，並已採取法律行動，追究法律責任。
香港標準及檢定中心董事、立法會議員林健鋒周一（18日）接受《香港01》訪問時，已否認標準及檢定中心曾為「鑫樂觀音山」做過水質測試，更加無發出水質證明書，又說偽造文件不可接受，應該被嚴重譴責。
標準及檢定中心今日的澄清聲明指，注意到近日不同媒體報導有關「鑫鼎鑫商貿有限公司」(XIN DING XIN TRADE CO., LIMITED) 疑似偽造 STC 水質檢測報告並提交予政府作為產品水質證明。
聲明指經政府相關部門查詢後，標準及檢定中心已回覆並明確表示該檢測報告並非由標準及檢定中心發出，而標準及檢定中心亦沒有為「鑫鼎鑫商貿有限公司」提供相關檢測服務。標準及檢定中心正與政府相關部門跟進此事件，並已採取法律行動，追究法律責任。
