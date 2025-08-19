政府飲用水｜提貨單曝光　揭鑫鼎鑫代表同為觀音山羊台山銷售人員

政府近日轉用內地品牌桶裝水，「鑫鼎鑫」兩名股東涉提供冒牌水被捕，兩人被控欺詐罪於周二（19日）提堂。「鑫樂觀音山」桶裝水印上其中兩間製造商為「觀音山」及「羊台山」，法定代表人同為胡黨梅。

《香港01》取得本港運輸公司的提貨單，標明「鑫鼎鑫」為「觀音山」客戶，「鑫鼎鑫」代表人的聯絡電話，與胡黨梅在社交平台發布「觀音山」及「羊台山」銷售訂水聯絡人「馮生」的手提電話一樣。



01觀點：物流署買冒牌水｜信用破產，一定要炒！

《香港01》取得本港運輸公司的提貨單，標明「鑫鼎鑫」為「觀音山」客戶。（受訪者提供）

易通安達物流公司位於元朗的貨倉。（廖雁雄攝）

「鑫鼎鑫」代表電話為「羊台山」銷售聯絡電話

「鑫樂觀音山」桶裝水標示有三間製造商，製造商樂百氏否認與「鑫鼎鑫」有合作關係。餘下的兩間製造商為「觀音山」及「羊台山」，法定代表人同為胡黨梅。

《香港01》取得本港運輸公司的提貨單，由「東莞市觀音山飲用水有限公司」發出，並標明「鑫鼎鑫」為「觀音山」客戶，單據上「鑫鼎鑫」代表人「馮生」電話號碼，與胡黨梅在社交平台發布「觀音山」及「羊台山」銷售訂水聯絡人「馮生」的電話一樣。

該個帖文是「觀音山」及「羊台山」用來「招商」賣廣告，留下的電話除馮生外，還有胡黨梅的手提電話號碼。記者再用馮生搜尋，發現是深圳一個「飲水營業部」的聯絡電話，該公司在2013年成立，經營者為胡建梅，相信該公司是內地飲用水的分銷商。

《香港01》多次致電予馮生及胡黨梅的電話號碼，惟未有人接聽。

「鑫鼎鑫」代表人「馮生」的聯絡電話，與胡黨梅在社交平台發布「觀音山」及「羊台山」銷售訂水聯絡人「馮生」的手提電話一樣。（胡黨梅社交平台）

記者亦獲得「鑫鼎鑫」的送貨單，電郵印有「鑫鼎鑫」電郵，同時印有「國洋企業」的電郵，兩間公司董事均為呂子聰，收貨人為北角地政總署。「國洋企業」涉用虛假文件，在2024年被日本公司入稟索償1.15億元。

此外，記者成功聯絡報關公司「深圳市齊運供應鏈管理公司」的法定代表人蔡培麟，他只稱對具體事情並不了解。

易通安達物流公司位於元朗的貨倉。（廖雁雄攝）

政府在周六（16日）發新聞稿，暫停「鑫鼎鑫」的合約，認為「鑫鼎鑫」未能繼續履行合約，並交予警方調查，兩名「鑫鼎鑫」股東呂子聰及陳碧琳涉欺詐罪於周二（19日）提堂。