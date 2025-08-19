政府飲用水風波｜鑫鼎鑫「水源」未明　樂百氏重申與欺詐事件無關

政府港島和部份離島辦公室飲用水早前轉用「鑫樂觀音山」，但供應商鑫鼎鑫商貿有限公司涉嫌「欺詐」政府，董事兩夫婦被捕。風波發酵多日，鑫鼎鑫提供的飲用水來源至今仍未查清，鑫鼎鑫桶裝水標籤所印的「製造商」之一、樂百氏(廣東)飲用水有限公司廣州分公司法務總監梁舜榮今日（19日）回應時強調，沒有向鑫鼎鑫提供飲用水，重申樂百氏與事件無關，又指事件已交有關方面調查，不再接受傳媒訪問。



鑫鼎鑫提供的「鑫樂觀音山」飲用水，桶裝水包裝標籤印上其中一間製造商為「樂百氏(廣東)飲用水有限公司廣州分公司」。（資料圖片）

梁舜榮今日接受《香港01》電話訪問時，否認與鑫鼎鑫涉嫌「欺詐」港府事件有關，重申沒有向鑫鼎鑫提供飲用水，又指事件已交由警方調查，不會再接受傳媒訪問。

梁舜榮日前接受無綫新聞訪問時曾澄清，「不論是鑫鼎鑫公司，還是鑫樂樽裝水，均與樂百氏沒有任何合作關係」，鑫鼎鑫亦未經樂百氏授權，擅自在鑫樂樽裝水的標籤上將樂百氏標註為生產方之一，同時將樂百氏（廣東）水廠的地址，作為該產品的唯一生產地址。

他續指公司已向香港政府物流服務署發信澄清，事件因可能涉及違反內地《食品安全法》，及香港《商品說明條例》等法例，將考慮行政舉報、民事訴訟，或刑事立案等，亦計劃向香港海關報案。

港島區有政府辦公室採用鑫鼎鑫提供的「鑫樂」飲用水。（讀者提供）