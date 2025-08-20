消委會接7宗遙距醫療投訴　醫衞局︰服務須由合資格醫護人員提供

消委會日前發表遙距醫療服務的研究報告，指2020年1月至2025年6月期間接獲7宗遙距醫療服務有關的投訴。醫務衞生局今日（20日）回應指，醫護人員肩負專業責任，必須以病人利益為依歸，其執業水平絕不能因應服務模式而有所妥協，香港醫務委員會和香港中醫藥管理委員會已為遙距醫療制定指引，若市民對醫護人員提供的遙距醫療服務有任何投訴，可聯絡相關的醫護專業管理局及委員會。



消委會8月19日發表有關遙距醫療服務的研究報告，指2020年1月至2025年6月期間接獲7宗遙距醫療服務有關的投訴。（資料圖片／董素琛攝）

消委會昨日（19日）發表遙距醫療服務的研究報告，指2020年1月至2025年6月期間接獲7宗遙距醫療服務有關的投訴，其中最常見的投訴為沒有提供服務或退款，佔57.1%，涉款最高金額為1,300多元。也有消費者投訴服務未標明內含的預約費，認為有誤導成份。

醫務衞生局︰任何醫療服務由合資格醫護人員提供

醫務衞生局今日回應消委會的報告指，為確保醫療質量安全，維護市民生命健康，政府一貫的立場是任何醫療服務，包括當面診症或遙距服務，皆應由合資格醫護人員提供，並受到相關醫護專業的管理局及委員會監管。

消委會署理總幹事何應富認為，隨着人口老化、未來科技發展，參與遙距醫療的人數會上升，故相關投訴個案亦會相應上升。（資料圖片／董素琛攝）

香港醫務委員會等已為遙距醫療制定指引

醫務衞生局表示，醫護人員肩負專業責任，必須以病人利益為依歸，其執業水平絕不能因應當面診症或遙距服務等模式，而有所妥協。現時香港醫務委員會和香港中醫藥管理委員會轄下的中醫組，已為遙距醫療制定指引，涵蓋建立醫患關係、判斷病人適合遙距醫療與否、獲取病人知情同意，以至保障病人私隱等實務事宜。

▼香港醫務委員會有關遙距醫療的指引▼



提醒市民可聯絡相關管理局及委員會投訴

醫務衞生局續指，遙距醫療讓市民可足不出戶使用醫療服務，惟未必適合所有情況，尤其病人或需實地接受臨床檢查，以作出準確的診治，當中涉及醫護人員的專業判斷。

政府將確保各個醫護專業的管理局及委員會按照行業特色和實務需要，訂出並適時修訂遙距醫療的具體指引，以期保障病人和醫護人員的權益。

醫務衞生局提醒，市民尋求醫療服務時，應確定服務提供者為合資格專業醫護人員，以保障自身安全利益。若市民對醫護人員提供的遙距醫療服務有任何投訴，可聯絡相關的醫護專業管理局及委員會。