醫管局推眼科影像無紙化　年省1百萬元墨盒　能跨院查閱電子紀錄

醫管局近年積極推動眼科影像無紙化及數位化，已在大部分醫院全面實施和正式運作，並預計年底後可涵蓋99.9%的眼科影像。此外，醫管局亦推行眼科電子病歷記錄表，將眼科病人複診流程轉為以電子記錄，方便醫護人員進行記錄和輸入。當病人視力下降或眼壓升高，系統會自動發出提示，以便醫護人員跟進。



料年省一百萬元墨盒費用

眼科影像無紙化項目分為兩個階段，目標是將影像電腦化，以提升整體眼科服務水平和質素。該項目主要在中央及12間醫院管理局眼科專科門診診所安裝眼科影像儲存與傳輸系統（PACS），能整合超過250部眼科檢查相關影像儀器，每年可處理200萬至300萬個影像傳輸。醫院管理局眼科統籌委員會主席袁國禮教授表示，無紙化後能為醫管局旗下醫院每年節省超過一百萬元的墨盒費用。

首階段為期3年，已於去年第一季度完成，將70%的眼科影像數位化，優先處理五大主要影像，包括FP眼底攝影、OCT光學相干斷層掃描、VR視野檢查、FFA眼底螢光素血管造影及ICG靛青綠血管造影。同時，醫管局在醫院建立電子系統，以及在兒童醫院安裝中央伺服器，以形成聯網。

至於第二階段會處理餘下未數位化的眼科影像，目前大部分醫院已全面無紙化，預計將於今年底完成，屆時可涵蓋99.9%的眼科影像和檢查。

醫生可於聯網查看影像 進行檢查和比對

醫管局眼科統籌委員會成員陳正欣醫生指，各醫院都擁有自己的伺服器，並會將生成的眼科影像傳輸至中央伺服器，該伺服器儲存了12間聯網醫院的影像。醫生可安坐診症房直接查看這些影像，當病人轉院複診時，醫生可在中央系統中提取其第一間醫院的影像進行檢查和比對。

此外，醫生應診時可掃描病人專屬的二維碼獲取資料，使用不同機器檢查眼部，核對影像報告合適規格之後，將影像匯出至最高質量的DICOM模式，並上傳至中央系統。影像同時會上傳到醫管局的臨床檢視眼科報告系統中，可供所有12間眼科專科醫院及其他醫管局旗下醫院查看報告。

眼科電子病歷記錄表助醫生減省尋找病歷的時間

醫管局轄下眼科專科門診診所去年起全面推行眼科電子病歷，以電子病歷取代紙本病歷。在診所內驗眼的地方、眼壓和散瞳藥的檢測站現時都配置了平板電腦，方便醫護人員包括護士、視光師、視覺矯正師、醫生等在同一次診症中進行記錄與輸入數據。記錄亦涵蓋文字、數值、圖表、影像等多種形式的資訊，幫助醫生對比病情，減省尋找病歷和後勤人員整理病歷的時間。

如視力下降或眼壓升高 系統發提示

為進一步推動眼科電子病歷，醫管局在2025年推出眼科臨床管理系統記錄表，容許醫護人員在診症日能為病人多項或重複的檢測進行記錄。此外，記錄表可自動調用並顯示病人過往的病歷資料，方便視光師在驗眼時作參考和對比，同時增加了安全功能，如視力下降和眼壓升高，記錄表會出現一個紅色提示，提醒醫生當日要留意病人情況，亦設有散瞳藥物敏感提示。另外亦新增跟進項目列印單功能，醫生可以將病人下一次需要做的檢查或覆診日期列印成清單，方便護士或預約處跟進。

醫管局希望日後能利用人工智能進行分析眼底影像，協助醫生進行診斷和篩查常見眼疾青光眼、黃斑病變和糖尿上眼等。另外，醫管局未來亦將設立虛擬診所，支援黃斑病變影像比對和病情跟進。