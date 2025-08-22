69歲單車婦捱車撞臥水渠至翌早亡　司機認危駕及不顧而去　囚18月

汽車維修員疑在疲倦下駕駛，在上水古洞一帶撞到一名騎單車的69歲老婦後無即時停車，亦無報警，老婦倒臥在水渠約10小時，翌日早上才被人發現，因頭部重創死亡。警方憑閉路電視片段追查到維修員，他在調查時稱以為只是撞到石壆。維修員今(22日)在區域法院承認承認危駕致他人死亡等罪，法官葉佐文判刑時稱，被告明知疲倦仍駕駛，騎單車者屬脆弱的道路使用者，應受到保護，屬加刑因素，認為本案屬中度罪責層級，判入獄18個月，停牌5年，及須自費修讀駕駛改進課程方可恢復駕駛。



被告陳釗，39歲，承認危險駕駛導致他人死亡、意外後沒有停車，及意外後沒有報案等3罪，指他於2024年4月4日晚，在上水青山公路古洞段危險駕駛，至女子黃慧娟受傷死亡，且未有在意外發生後停車，及在24小時內報警。

距離事發現場約200米，有村屋閉路電視拍攝到昨晚老婦的最後身影。

約一分半鐘後，有一輛深色私家車駛過，警方懷疑與事件有關。

被告陳釗案發所駕的豐田私家車事後被尋回，左邊車頭嚴重損毀。（王譯揚攝）

69歲老婦黃慧娟上水松柏塱踩單車時被私家車撞斃，現場留下飯盒及菜蔬。(資料圖片)

死者黃慧娟捱撞後翌日早上才被發現，並已證實死亡，遺體由仵工移送殮房。（蔡正邦攝）

女事主捱撞後倒臥在渠

案情指被告當晚10時許駕駛私家車路經案發路段時，撞到騎單車的女事主黃慧娟。黃的單車嚴重損毀，其後被發現倒臥在水渠內，頭部重創，翌晨因嚴重顱腦傷而死亡。

被告稱以為撞到貨物或石壆

現場有閉路電視拍到黃遭私家車撞到，警方翌日在文錦道找到涉案汽車，被告是該車的登記車主，從而找到被告。被告承認駕車時感疲倦，以為撞到貨物或石壆，他被捕後亦自願交出行車記錄儀等協助調查。

見到黃仍沒有煞車

行車記錄儀顯示，意外發生前，被告有約3秒時間看清楚黃在馬路上前進，但他仍撞向黃，且在駕駛一段路後才停車檢查，亦沒有走到車後查看便離開，亦無報警。被告期後與一女子通電話，亦無提及他曾撞到人。

曾有藏毒及超速記錄

被告求情時呈上父母及公司經理的求情信，指被告富孝心且一直用心工作，公司表明樂意繼續僱用他。被告曾有藏毒及超速記錄，法官同意這些均不會影響其判刑。

官籲勿嘗試停牌期間駕駛

葉官判刑時指本案不涉超速、酒精或藥物影響，亦不涉賽車或嚴重魯莽行為，但被告明知疲倦仍駕駛，有數秒時間見到黃亦沒有減速或煞車，加上黃當時騎著單車，認為被告罪責屬中度，3項控罪合共判囚18個月及停牌5年。由於被告已被還柙16個半月，料將可出獄，葉官並提被告勿嘗試停牌時駕駛。

案件編號：DCCC191/2025