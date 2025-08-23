香園圍口岸人流爆　周末客量超出設計容量三倍　離境大堂再增e-道

蓮塘香園圍口岸因採用「人車直達」的設計，深受不少長者、市民或內地旅行團歡迎。入境處表示，今年首7個月經口岸入境的旅客，在週末及假期的日均客量去到9萬1千人，已超出管制站設計容量的三倍；而本月10日更創歴史新高，達11萬5千人次，更超負苛4倍。為此，香園圍口岸將改善工程優化設施，以應對高峰期人流量。



入境大堂於2024年底完成加建3個訪客櫃位，傳統櫃位由9個增加至12個。（蘇樂瑤攝）

離境大堂將再增4條e-道 料今年9月完成

入境處邊境管制（車輛）科指揮官王君彥表示，入境大堂已於2024年年底，完成加建3個訪客櫃位，即傳統櫃位由9個增加至12個。此外，入境大堂亦已在2024年6月新增4條自助出入境檢查（e-道），及加闊通道供傷殘人士使用。在離境大堂方面，現展開優化工程，會將e-道數目由14條增至18條，預計今年9月完成工程。而在工程期間，口岸亦會於離境大堂增設四個臨時櫃枱，使旅客能順暢通關。

另外，入境處亦會與各部門及內地有關部門保持緊密聯繫。而對於有社交媒體帖文表示口岸需要等候兩個小時才能通關的說法，黃君彥表示相信很難亦較少機會發生。

警方打鼓嶺分區指揮官劉肇邦（左）、入境處邊境管制（車輛）科指揮官王君彥（中）和香港海關陸路邊境口岸科副總指揮官黃貞富（右）。（蘇樂瑤攝）

設立等候區 確保人流交通暢順

為確保人流和交通𣈱通，警方打鼓嶺分區指揮官劉肇邦指，為解決每日有過百架旅遊巴在口岸接載乘客的情況。警方已在口岸附近的公共交匯處採取特別措施，在附近開辟了一些特别地方供旅遊巴暫时停泊。同時會將旅行團和散客分開處理，以旅行團旅客為例，警方設立了等候區供旅行團集合團友，使旅行團能用最快速度上車，從而避免旅遊巴等候區出現擠塞。

海關利用科技研判 提升清關效率

香港海關陸路邊境口岸科副總指揮官黃貞富表示，在暑假期間已在各口岸安排充足人手，減少前線人員休假，確保通關效率有序暢順。

另外，海關表示，一向採取風險管理和情報分析去揀選旅客作檢查。同時，亦會善用旅客等候辦理出入境手續的時候，透過科技預先作出研判，輔助前線人員進行揀選工作，進一步提升清關效率，避免對旅客造成不便。

暑假將結束 籲市民出發前留意口岸等候時間

面對暑假即將結束，入境處呼籲市民在出發前可以留意入境處流動應用程式，了解陸路邊境管制站的等候時間。同時呼籲旅客，及早安排行程和避開繁忙時間，錯峰出行。