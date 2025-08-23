全運會｜開幕倒數78日　卓永興：把握機會展示香港辦體育盛事能力

距離全運會開幕尚有兩個多月，為迎來「十五運會」盛事，由青途主辦的「全民體驗‧躍動全運」活動，今日（23日）在西九文化區自由空間大盒舉行。出席活動的政務司副司長卓永興致辭時表示，這屆全運會首次由粵港澳三地共同承辦，責任重大，會把握好這次機會，向全國以至世界各地展示香港籌辦大型體育賽事的能力，深化粵港澳大灣區體育及各方面的合作交流，共建一流灣區。



今日（23日）在西九文化區自由空間大盒舉行的「全民體驗‧躍動全運」活動，由青途主辦、文化體育及旅遊局指導及油尖旺民政事務處合辦。現場設計了多個互動體驗區，市民親身體驗不同香港賽區的比賽項目及與精英運動員面對面交流。

出席活動的政務司副司長卓永興致辭時指，香港賽區的各項籌備工作正進行得如火如荼。全國運動會香港賽區統籌辦公室早前已順利完成了香港賽區承辦的八個競賽項目和協辦的兩個跨境項目的測試賽；亦會貫徹「簡約、安全、精彩」的辦賽原則，充分利用現有場館，包括今年開幕啓用的啟德體育園，加上中環海濱、維多利亞公園等場地，展現香港「盛事之都」的魅力和活力。

卓永興表示，現時距離全運會開幕只有78天，標誌着這項全國體育盛事已進入最後籌備階段。啟德體育園由昨天起一連三日，率先舉行香港賽區首項全運會賽事—群眾賽事活動保齡球，為香港賽區賽事打響頭炮。

他強調，辦好全運會和殘特奧會是香港特區今年的重要任務。在接下來的日子，會繼續秉持「綠色、共享、開放、廉潔」的辦賽理念，與廣東及澳門保持緊密協作，推進各項準備工作，並會積極透過多元化的宣傳活動，全面提升全運會和殘特奧會的熱度和參與度，營造全城喜迎全運的氛圍。