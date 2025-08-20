全運會｜29名警員出戰參加項目　前港隊成員將出戰龍舟賽

第十五屆全國運動會（十五運會）將於今年11月舉行，29名香港警察入選香港代表隊參加5項賽事，其中兩名前港隊運動員，水警陳寶鈞與落馬洲分區警員吳志狄，將分別參加氣排球及龍舟項目。



陳寶鈞（左）與吳志狄均為前港隊運動員，今年他們將參與十五運會。（警隊提供）

陳寶鈞於2015年加入警隊，多次協助水警奪得警隊排球賽冠軍。（警隊提供）

警隊指，陳寶鈞自幼熱愛排球，曾代表香港征戰海外賽事。他於2015年加入警隊，多次協助水警奪得警隊排球賽冠軍，亦成為警察排球隊主力。數年前，他轉戰新興運動「氣排球」，並在上屆全運會代表香港青年隊出戰。他今年將參加十五運會的男女混合氣排球賽，他指「我們希望展現紀律部隊的團結與毅力，為香港爭取佳績！」

吳志狄今年成功入選十五運會龍舟項目港隊12人名單，並已於上月完成佛山站賽事。（警隊提供）

另一位警隊代表吳志狄，自幼透過警隊「奮進行動」接觸龍舟運動，並晉身香港隊，更曾在U24世界賽獲得季軍。他於2020年加入警隊，今年成功入選十五運會龍舟項目港隊12人名單，並已於上月完成佛山站賽事。他指，雖然未能在賽事中奪牌，但能與強隊競技和感受現場觀眾熱情，令他感到自豪。