食環署去年捕獲近9萬隻活老鼠　熱能探測攝錄機輔以AI分析鼠蹤

為治理鼠患，食環署近年容許食肆於後巷擺放大型垃圾桶暫存垃圾，署方又加裝熱能探測攝錄機，輔以人工智能，掌握鼠蹤和出沒時間。署方去年在全港捕獲約89,600隻活鼠，較2023年同期增加約四成，其中在荃灣鱟地坊後巷一帶，便捕獲約270隻活鼠。



食環署在2024年起全面使用熱能探測攝錄機，會在進行鼠患調查的地區，連續三天放置熱能探測攝錄機，通過運用熱成圖像，可清楚見到鼠蹤和出沒時間。(政府新聞網)

熱能探測攝錄機會從晚上7時到翌日早上7時拍攝，拍攝所得的熱成圖像會以人工智能技術分析。(政府新聞網)

食環署2024年全年在全港捕獲共約89,600隻活鼠，較2023年同期增加約四成，其中在荃灣鱟地坊後巷一帶，便捕獲約270隻活鼠，較2023年同期約89隻，增加約兩倍，成效顯著。

熱能探測攝錄機輔以AI 掌握鼠蹤

食環署去年起全面使用熱能探測攝錄機，輔以人工智能技術，每半年一次在全港各區進行鼠隻活動調查，取代傳統以鼠餌咬痕調查和分析鼠患情況的方法。

食環署荃灣區衞生總督察蘇陽峯表示，考慮到老鼠的生活習性，該署人員會在進行鼠患調查的地區，連續三天放置熱能探測攝錄機，從晚上7時到翌日早上7時拍攝，拍攝所得的熱成圖像，會以人工智能技術分析。他指，這種新方式令部門進行的鼠患調查更準確。蘇陽峯補充，運用熱成圖像，可清楚見到鼠蹤和出沒時間，前線人員可針對鼠隻出沒路徑，制訂打擊鼠患的策略。

食環署近年亦推行規範食物業妥善處置廢物試驗計劃，容許合資格食肆在其相連後巷擺放大型垃圾桶暫存垃圾，食環署人員亦會定期檢查食肆有否妥善存放垃圾。(政府新聞網)

引入高速清洗盤 容許食肆於後港暫設垃圾桶

為保持街道清潔食環署引入高速清洗盤，讓清潔工人能更有效清除路面上的頑固污漬，同時減輕工作負擔。

此外，為保持後巷衞生，食環署近年亦推行規範食物業妥善處置廢物試驗計劃，容許合資格食肆在其相連後巷擺放大型垃圾桶暫存垃圾，之後由食肆安排清潔工人收集。食環署人員亦會定期檢查食肆有否妥善存放垃圾，並打擊在後巷堆放雜物和亂拋垃圾的違法行為。

食環署引入高速清洗盤，讓清潔工人能更有效清除路面上的頑固污漬，同時減輕工作負擔。(政府新聞網)

另外，食環署也和屋苑物業管理公司合作，鼓勵社區參與日常防治鼠患的工作，減低鼠患風險。(政府新聞網)

食環署與物管公司合作 提供防治鼠患意見

另外，食環署也和屋苑物業管理公司合作，鼓勵社區參與日常防治鼠患的工作，減低鼠患風險。荃灣廣場（住宅）物業管理公司滅鼠聯絡大使劉志宏指，他們自今年2月簽署《滅鼠約章》後，食環署會派員到屋苑提供免費技術支援，就防治鼠患措施提供專業意見，大大提升整體防鼠成效。同時，該屋苑的滅鼠聯絡大使也會參加食環署舉辦的專題講座，以獲得最新、最實用的防鼠資訊，及與其他物管公司交流經驗，提升社區整體防鼠能力。