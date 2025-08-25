國際申訴專員學院揭幕　陳積志：僅用內部資源　毋需政府額外撥款

香港國際申訴專員學院揭幕禮暨調解研討會今日（25日）下午舉行，申訴專員陳積志自公署網站刪走過往報告風波以來，首次出席公共場合活動。公署7月發佈的最佈新年報刪去《公開資料守則》章節，未有公布期內收到涉公開資料的投訴，陳積志出席活動後未有回應為何未見相關章節。



在揭幕禮上，陳積志表示國際申訴專員學院是對內外促進交流的互動平台，毋需政府額外撥款，所有工作由公署現有人員在日常工作上同時兼任，展示「有新任務，不需要增添人手」的新概念。



香港國際申訴專員學院揭幕禮暨調解研討會今日（25日）下午舉行。（夏家朗攝）

申訴專員陳積志自刪報告風波以來首次出席公共場合活動，被問及為何「公開資料守則」未載於最新年報，陳積志未作出回應。（夏家朗攝）

年報未見公開資料守則章節

申訴專員公署5月從網站下架大量調查報告，至7月公布的年報中，未有見有關《公開資料守則》章節。有記者在揭幕禮後向陳積志查問為何《公開資料守則》章節未載於最新年報，他未有任何回應。

陳積志在揭幕禮上致辭表示，國際申訴專員學院是一個對內對外促進交流的虛擬互動平台。對內方面，學院會與申訴專員條例下106個政府部門、公營機構加強溝通,促進部門與機構之間的交流，如研討會及工作坊等，分享公署經驗及專家意見，以防範行政失當。

陳積志在揭幕禮上致辭表示，國際申訴專員學院是一個對內對外促進交流的虛擬互動平台。對內方面，學院會與申訴專員條例下106個政府部門、公營機構加強溝通，促進部門與機構之間的交流，如研討會及工作坊等，分享公署經驗及專家意見，以防範行政失當。

陳積志在揭幕禮上致辭表示，學院的成立構建對內對外促進交流的互動平台。（夏家朗攝）

公署人員兼任學院工作 不需政府額外撥款

對外方面，學院會與國際機構合作，交流經驗。他舉例，如在去年10月舉行國際申訴專員高峰論壇，公署與40個國家深度交流，並與8個國家及地區簽署雙邊合作諒解備忘錄，建立更緊密的國際申訴專員交流網絡。

他續指，公署透過內部資源成立學院，不需要政府額外撥款，所有工作由公署現有人員在日常工作上同時兼任，展示「有新任務，並不需要增添人手」的新概念。

他又表示，調解是國際大趨勢，對解決涉及輕微或不涉及行政失當有好處。他認為申訴人向公署申訴，很多時因與部門或機構溝通不足而產生矛盾。他強調公署作為獨立第三方，注重透過調解處理市民申訴，如申訴問題需要深入探討、涉及多個政府部門，便會全面調查。

陳國基：讚賞公署不要求增加資源的態度

政務司司長陳國基表示，學院的成立不但為政府部門及公營機構提供培訓及分享經驗的平台，亦促進跨部門及跨機構協作，並推動國際交流合作。他提及，對於學院是設於網絡的虛擬學院，讚賞其增加新任務，不要求增加資源的態度。

政務司司長陳國基表示，學院的成立不但為政府部門及公營機構提供培訓及分享經驗的平台，亦促進跨部門及跨機構協作。（夏家朗攝）

立法會議員李慧琼表示，公署過去一年成功以調解方式處理申訴個案多達555宗，比上一年度超過三倍，佔個案的三分之一，而平均解決時間為大約10日，認為是走向共贏的方向。她又表示如果合適，希望立法會議員亦可參加學院培訓課程，掌握調解、主動調查、創意服務的技巧。