德籍醫生涉公立醫院取走鎮痛藥　部門主管指濫用該藥可有興奮感

德國籍麻醉科醫生，涉在伊利接受麻醉科專科培訓期間，偷取13毫克應在術後棄置的鎮痛藥物瑞吩坦尼自用。他否認10項盜竊罪，今（22日）在九龍城裁判法院開審。伊院麻醉科部門主管呂劍青供稱，醫生用剩的瑞吩坦尼需要棄置，不可私藏，指濫用該藥可帶來興奮感覺。辯方指被告曾被兩醫生誘使招認，反對呈堂。



被告郭學霖,KURTZ Moritz Sebastian（35歲，麻醉科醫師），由資深大律師余承章代表。控罪指他於2021年2月3日至3月18日期間，在油麻地伊利沙伯醫院內偷竊13毫克瑞吩坦尼，為醫院管理局的財產。

被告郭學霖,KURTZ Moritz Sebastian被指在伊利沙伯醫院受專科訓練時，曾偷走剩下的鎮痛藥。（資料圖片）

麻醉科部門主管呂劍青醫生指，醫生用剩的瑞吩坦尼需要棄置，不可私藏。(陳曉欣攝)

濫用瑞吩坦尼會有興奮感覺

伊院麻醉科部門主管呂劍青醫生出庭作供。呂稱瑞吩坦尼屬於鴉片類藥物，受危險藥物條例管制，一般會存放在手術室的上鎖抽屜內，由護士保管鎖匙。麻醉科醫生在手術前可向護士索取，用剩藥物需要歸還或棄置，不可私自保存。呂表示，濫用瑞吩坦尼會「有啲興奮嘅感覺」。

已被停職並接受精神科服務

呂稱，他在2021年3月收到有關被告的投訴，莊友全及許潔敏醫生同月與被告會面。呂其後安排被告停職，被告同意接受精神科服務。

需接受6年培訓方可成專科醫生

呂指被告是專科的受培訓醫生，自2021年起在伊院接受為期6年的訓練，通過考核後方可成為專科醫生。呂指莊友全及許潔敏同是顧問醫生，可督導被告工作，但呂忘記有否安排過兩人督導被告；莊及許有機會填寫被告的評核表。

辯方反對被告向兩顧問醫生的招認呈堂

控方想依賴被告與莊友全及許潔敏醫生的會面招認呈堂，被告承認他取走藥物在家自用。辯方反對，指被告遭醫生莊友全及許潔敏誘使下招認，無法行使緘默權，亦無律師協助。被告在過程中被禁止如廁，莊醫生和許醫生表示關心被告的健康，想看看有甚麼可以幫忙。二人起初只說一些輕鬆話題，令被告放下戒心後招認。

承認事實指，被告在10次手術中取走共13毫克瑞吩坦尼，系統未有相關棄置記錄；每毫克瑞吩坦尼價值88元。

案件編號：KCCC 2614/2024