高鐵西九龍站禁區辦無人機足球賽迎十五全運　搞手冀機場商場舉行

今屆全運會首次將無人機足球納入群眾項目，紫荊雜誌社、 8 Zone Production及香港無人機運動總會今（25 日）在西九龍高鐵站候車大堂舉辨「全運啟航 躍動全城——無人機足球體驗」 活動，現場設有無人機足球表演賽，東區無人機協會的隊伍與東華三院黃鳳翔中學的隊伍比賽。



主辦機構香港無人機運動總會表示，期望未來能在商場，甚至機場等場景舉辦相關比賽。他又提到本港可舉辨無人機運動的場地不足，正與政府爭取更多場地舉辦相關活動。



來自中國香港東區無人機協會的隊伍，與來自東華三院黃鳳翔中學的隊伍進行無人機足球比賽。(董素琛攝)(董素琛攝)

來自中國香港東區無人機協會的隊伍，與來自東華三院黃鳳翔中學的隊伍進行無人機足球比賽。(董素琛攝)(董素琛攝)

為支持國家和特區政府舉辦第十五屆全國運動會，由紫荊雜誌社、 8 Zone Production及香港無人機運動總會主辦的「全運啟航 躍動全城——無人機足球體驗」 活動，今於西九龍高鐵站B3內地口岸區候車大堂舉辦啟動禮。

活動現場設有無人機足球表演賽，採三局兩勝制，每場時間為三分鐘，比賽中任何一方的無人機穿過對方的得分圈即可成功得分。

來自中國香港東區無人機協會的隊伍，與來自東華三院黃鳳翔中學的隊伍進行無人機足球比賽。(董素琛攝)(董素琛攝)

代表中國香港東區無人機協會出賽、即將升讀中一的姚同學已接觸無人機足球約一年時間。她認為無人機足球可讓她學習到如何與同學溝通，以及團隊精神。她表示，每逢比賽將近時，都會加密訓練，訓練時間較日常多一至兩個小時。

無人機足球有分攻擊與防守兩個角色，姚同學說較喜歡負責防守，「因為防守要幫進攻守龍門，咁對面就入唔到嚟，如果睇到對面入球好少嘅話，自己都有小小成就感。」

姚同學(左)認為，無人機足球可讓她學習到如何與同學溝通，以及團隊精神。(董素琛攝)

香港無人機運動總會主席鄒偉傑表示，是日參賽者代表香港參與十五運會比賽，希望無人機運動可以打破傳統，讓更多小朋友出賽。被問及香港舉辦無人機運動的場地是否足夠，他說「其實係艱難嘅」，指正與政府爭取更多場地舉辦相關活動。

鄒偉傑又說，今天在禁區舉辦的無人機足球比賽是一個試點，希望未來能在商場，甚至機場等場景舉辦相關比賽。他又認為，是次活動雖為試點，但對新興運動而言是一個重大突破，「因為大家都會覺得淨係係學校，或者社區中心做」。