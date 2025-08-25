HK Express推60歲長者機票優惠　東京等航線包20公斤寄艙行李$120

【HK Express／香港快運／機票／旅遊／長者優惠】HK Express香港快運今日（25日）推出「樂遊機票優惠」活動，年滿60歲或以上的港澳居民由即日起訂購「隨心飛」及「無憂飛」可享有優惠，其中「隨心飛」來回機票可低至120元，包一件隨身物品及20公斤寄艙行李，不包燃油附加費、稅項及其他收費。16個亞洲航點包括東京、大阪、名古屋、台北及檳城等。



HK Express香港快運推出「樂遊機票優惠」活動。（HK Express圖片）

HK Express香港快運推出「樂遊機票優惠」活動。（資料圖片／陳葦慈攝）

僅年滿60歲或以上的港澳居民受惠 航點包括台北等

香港快運今日推出「樂遊機票優惠」活動，年滿60歲或以上的港澳居民，由即日起至8月27日晚上11時45分，訂購「隨心飛」來回機票最低收120元，旅遊日期為9月2日至11月30日，包一件隨身物品及20公斤寄艙行李。16個亞洲航點包括︰

日本︰東京（羽田、成田）、大阪（關西）、名古屋

內地︰北京（大興）、常州、貴陽、寧波、三亞、義烏

台灣：花蓮、高雄、台中、台北

馬來西亞：檳城、吉隆坡（梳邦）



優惠航點包括日本東京、大阪及名古屋。（資料圖片／歐陽德浩攝）

需另付燃油附加費及稅項等費用

此外，若合資格長者訂購「無憂飛」來回機票，票價低至320元，包一件隨身物品、一件登機行李、一件32公斤寄艙行李，以及免費選擇標準座位。

香港快運提醒，上述優惠票價不包括燃油附加費、稅項及其他收費。若同行家人或旅伴未滿60歲，可在官網主頁、手機App或WeChat小程序另行購買。