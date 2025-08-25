東涌東站冒牌磚｜運輸局要求港鐵徹查及監督承建商遵守合約

繼政府捲入冒牌水事件後，港鐵工程亦疑出現冒牌牆磚。港鐵東涌延線東涌東站興建工程有分判商疑在工程中，以內地牆磚冒充指定德國品牌牆磚，砌牆後才被揭貨不對辦，承建商拆卸牆身重建。運輸及物流局今日（25日）表示，已要求港鐵徹查，及採取適切措施，如發現事件涉及虛假資料、貨不對辦等行為， 定必嚴肅處理。



港鐵東涌綫延線東涌東站工程中，有分判商疑似提供非合約指定品牌的牆磚，砌牆後才被揭貨不對辦，需拆卸牆身。（消息人士提供圖片）

指名用德國「YTong」磚材 變「Beijing YiTong」磚材

由保華及中國鐵建公司聯營公司承建的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，原定使用由德國集團Xella生產的「YTong」磚材，但負責提供物料的分判商堡柏建設（香港）有限公司（Kassel Park Contracting (HK) Company Limited）疑似提供來自內地、品牌名稱為「Beijing YiTong」的磚材，並貼上仿冒商標冒充正品「YTong」。

港鐵東涌綫延線東涌東站車站設備房間內，有分判商疑提供非合約指定品牌的牆磚，砌牆後才被揭貨不對辦，需拆卸牆身。（消息人士提供圖片）

分判商：承認參與該工程 未透露公司詳細角色

據了解，負責採購牆磚的分判商是堡柏建設（香港）有限公司。《香港01》記者今日（25日）到訪該公司辦事處，負責人承認參與該工程，惟未透露該公司的詳細角色，有無其他分判採購商，亦未正面回答有否供應正版德國YTong牆磚。

堡柏建設董事兼股東向展飛承認，公司是為東涌東站工程供應牆磚的分判商，但拒回應細節。（梁祖饒攝）

運輸及物流局：如發現涉虛假資料、貨不對辦 將嚴肅處理

運輸及物流局表示，高度關注懷疑有東涌線延線項目承建商使用未經批核物料事宜，已要求港鐵即時徹查。局方指，如發現事件涉及虛假資料、貨不對辦等行為， 將嚴肅處理，亦已要求港鐵公司採取適切措施，監督承建商嚴守合約規定，以確保工程質量。

局方亦透露，港鐵公司已要求總承建商就事件提供全面的報告，並會對報告進行獨立檢查及核實，相關物料批次絕不會在是次工程中使用。運物局補充，東涌線延線是港鐵公司以「擁有權模式」推展的項目，由港鐵公司負責項目的融資、設計、建造、營運和維修，並擁有東涌線延線項目。

港鐵公司今日回覆》表示，正根據與總承建商的合約條款，嚴肅跟進事件，若有需要，公司定當考慮採取適當行動。