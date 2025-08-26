胡鴻烈逝世｜親自指導學生如何找參考書　代付賠償金挽留職員

香港樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈7月27日逝世，享年105歲，家屬及校方今日（26日）在北角香港殯儀館設靈。現場派發的《胡鴻烈博士追思集》中，集合近百篇教職員及舊生的追憶文章，有校友憶述當年剛進入校園時，因學業問題一度感到迷茫，其後鼓起「畢生最大的勇氣」向胡鴻烈請教，竟獲親自指導，讚頌他為「現代孔子」。



另有教職員辭工加入國際慈善機構往內地參與扶貧發展工作，胡鴻烈語重心長向她作出勸喻，提醒當地天氣環境惡劣，又深怕她一個柔弱女子容易受人欺負，更承諾賠償金由他親自支付。「聽到校監的這番話，我已感動得淚流滿面，還邊哭邊向校監借紙巾抹淚。」



《胡鴻烈博士追思集》集合約90篇樹仁大學教職員及舊生的追憶文章，全是他們對胡鴻烈的珍貴回憶。（梁鵬威攝）

胡鴻烈上世紀1950年代來港執業，為本港當時僅有的10名大律師之一，最為人熟知是擔任紙盒藏屍案被告歐陽炳強的辯護律師。他在教育界的貢獻良多，1971年耗盡積蓄與妻子鍾期榮在跑馬地創辦樹仁書院，經過數十年的努力，終在2006年升格成為本港首間私立大學。

校友回憶︰初來報到鼓起勇氣向胡鴻烈請教 喜獲親自指導

現場派發的《胡鴻烈博士追思集》，便集合約90篇樹仁大學教職員及舊生的追憶文章，全是他們對胡鴻烈的珍貴回憶。其中會計師林啟俊在2004年入讀會計系，當時他對「法律入門」的課程感到手足無措，正在迷茫之際，剛好看到胡鴻烈在圖書館安靜看報，於是他鼓起「畢生最大的勇氣」上前請教，豈料獲親自指導如何尋找參考書籍，絲毫沒有輩份高低的架子。

你就如那句「手種百年樹，心存百世仁」所描繪的那般，以畢生之力澆灌教育之樹，用滿腔仁愛滋養學子心靈，堪稱「現代孔子」。 樹仁大學校友、會計師林啟俊

校友籌備謝師宴臨時邀請胡鴻烈獲爽快答應出席

2005年輔心系畢業生楊校友，在大學四年級曾籌備謝師宴，惟同學們當時經驗尚淺，隨着聚餐之日將至，才發現忘記了邀請最重要的靈魂人物胡鴻烈，由於按正常流程應提早半年至一年提出邀請，於是一群學生尷尬地走進校監辦公室，沒想到獲胡鴻烈只笑了笑，便爽快答應出席。

這件事情需小，或許隨時間散在風裡，但更見校監待我們學生從沒架子，親切如同家人。在校監校長偉大的人生歷程面前，我們實在太渺小。 2005年輔心系畢業生楊校友

追思集亦載有中央統戰部、行政長官李家超等人發出的唁電及哀悼詞。（梁鵬威攝）

教職員離職北上扶貧 胡鴻烈像慈父憂心其人身安危

牧師江惠明以《悼校監︰一位毫無架子的慈祥老人》為題追思胡鴻烈。文中提到她在大學畢業後進入樹仁學院工作8年，其後因獲得神的指引，加入一間國際慈善機構前往內地參與扶貧發展工作，誰料「小職員」的離職竟驚動到大老闆。

胡鴻烈當時「不憤」成為最後一名管理層得知消息，邀請江惠明到辦公室，以作出挽留。當時胡語重心長向她作出勸喻，提醒當地天氣環境惡劣，同時工作需要與各級政府官員打交道，深怕她一個柔弱女子容易受人欺負，更承諾賠償金由他親自支付。