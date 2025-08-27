申訴專員公署「收口」？靜靜改標誌不再「呻」　名稱加上中國香港

申訴專員公署今年的動作頻繁，繼早前被揭發移除大量調查政府部門的報告及資料後，近日再被揭發改用新標誌。根據最新的圖案顯示，公署的英文名稱冠以「中國香港」，圖案則由「呻」變成「申」。翻查資料，公署的網站直至周日（24日）仍然採用舊版標誌，惟翌日（25日）卻突然更換社交媒體的頭像，同日舉行的研討會也轉用新標誌。《香港01》正向公署查詢轉換新標誌事宜。



香港國際申訴專員學院揭幕禮暨調解研討會8月25日舉行，台上的佈景板已換上新標誌。（資料圖片／夏家朗攝）

申訴專員公署網站今年5月被揭發移除大量調查政府部門的報告及資料，其中詳列市民投訴個案的《公開資料守則》個案欄目，更整個被移除，引起社會關注。申訴專員陳積志其後多次面對傳媒，只重申公署的做法正確。

申訴專員公署舊標誌。

申訴專員公署新標誌加入「中國香港」及「CHINA」。

由過去的「O」及「申」合體的圖案（圖右），減化成單獨一個「申」（圖左）。

中英文名稱正名「中國香港」

直至周一（25日）下午4時10分，申訴專員公署在社交媒體更新頭像圖案，從而被揭發更改標誌。根據現時的新標誌，中文名稱簡單刪除「香港」二字，變成「申訴專員公署」，字體同時放大。至於英文名稱則由「OFFICE OF THE OMBUDSMAN,HONG KONG」，改成「OFFICE OF THE OMBUDSMAN 中國香港 HONG KONG, CHINA」，即加入「中國香港」。

申訴專員公署去年2023年4月一條介紹公署角色及職能的帖文中，便以「個個都話有嘢呻，係咪個個都識呻」為題，與公署的標誌呼應。（申訴專員公署FB截圖）

原標誌圖案的「口」實為英文字「O」

其實舊版中的「O」可代表OMBUDSMAN，「O」及「申」的合體則可解讀為中文字的「呻」。惟新版圖案的設計明顯簡化，刪除左邊的「O」，只保留右邊的「申」。

翻查資料，申訴專員公署在去年2023年4月，曾發布一條介紹公署角色及職能的帖文，當中便以「個個都話有嘢呻，係咪個個都識呻？」為題，正與公署標誌中的「呻」互相呼應。

申訴專員公署周一公開活動首次換上新標誌

此外，香港國際申訴專員學院揭幕禮暨調解研討會周一（25日）下午舉行，陳積志自刪除報告風波以來，首次出席公共場合活動，同時台上的佈景板已換上新標誌，惟研討會完結後，現場不設提問環節，要求記者離開。

翻查存檔網頁資料的網站Wayback Machine，可發現直至周日（24日），申訴專員公署網站仍然採用舊版標誌，再考慮到社交媒體更改頭像的日子，因此可推斷新標誌在周一正式更新。

