假投資網偽冒《香港01》刊蔡玉玲劉嘉玲假專訪　《香港01》已報警

有虛假投資網站偽冒《香港01》等新聞傳媒的版面，刊登聲稱是前港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲、金像影后劉嘉玲的虛假訪問，聲稱發現穩賺的投資平台，虛假資訊在Facebook、WhatsApp等社交網站和通訊軟件流傳。《香港01》記者追查發現，這些虛假網站謊稱投資加密貨幣，藉機索取姓名、電話等聯絡資料，之後有騙徒用英國電話號碼致電，遊說轉賬。

《香港01》確認相關網頁及所謂訪問全屬偽冒，呼籲市民勿上當受騙。「香港01有限公司」已就事件報警。據了解，警方已封鎖部份虛假網頁連結；Facebook母公司Meta已檢視及移除所有違規內容。



有虛假投資網站，偽造香港01訪問蔡玉玲。香港01、蔡玉玲均確認網站、訪問全屬偽造。（偽造網站截圖）

訛稱蔡玉玲、劉嘉玲節目遭禁播

多則假冒傳媒訪問蔡玉玲的帖文，近年在社交平台Facebook流傳。記者發現，2024年6月，有Facebook帖文偽冒《南華早報》，將蔡玉玲受訪照片改圖，在假南早帖文中配上中文標題：「呢日係全城悲哀的一日」。

而今年起，有多條偽冒《香港01》的網站連結經Facebook分享，分別刊出假冒蔡玉玲的專訪，及劉嘉玲訪問的內容。

點擊進入網站，網站設計與《香港01》網站hk01.com相似，這些假「報道」內容大同小異，聲稱蔡玉玲於香港電台任職期間，曾以數月時間調查投資平台，發現市民可透過平台獲利，報道刊出前卻被要求銷毀資料；亦有虛假報道聲稱劉嘉玲接受電視台訪問，透露可用投資平台獲利，之後電視台將報道下架及禁播。

有虛假投資網站，偽造香港01報道劉嘉玲的訪問。香港01確認網站、訪問全屬偽造。（偽造網站截圖）

蔡玉玲回應：全屬偽造 劉嘉玲「專訪」亦為假

蔡玉玲回應《香港01》記者，澄清相關「報道」全屬偽造，報道中部份照片她沒拍過，相信是由AI生成的「假照片」。她說，假消息已對她造成滋擾，每當見到這類連結都會舉報，她呼籲不要點撃，不要分享相關連結，並向Facebook舉報。

記者查證，劉嘉玲亦無接受過相關電視節目訪問，更無宣傳過投資平台。

香港警方列「疑似有伏」

這些偽冒連結均不是《香港01》網站「hk01.com」的域名，偽冒網站的域名包括「futuristicdeersound.com」、「tealantwindow.com」、「functionalcoralroad.com」，均於今年7、8月註冊。這些域名集中於連結使用前才登記，但連結大多於幾日、甚至一日內就失效。

警方「防騙視伏器」顯示，當中一條連結有「相近的詐騙舉報記錄」，「疑似有伏」，其他則「暫未有詐騙舉報」。

「防騙視伏器」顯示，一條連結有「相近的詐騙舉報記錄」，「疑似有伏」。（「防騙視伏器」截圖）

投資平台無地址無公司註冊

假報道提及投資平台 「Velar Paynex」及「簡明幣橋」，聲稱用家可在股票中獲益，能在數周內賺錢，用家需填寫姓名、電郵及電話。

記者搜尋「Velar Paynex」及「簡明幣橋」，可找到兩個相關網站，域名為「velar-paynex.com」及「jianming-biqiao.com」，同樣推銷人工智能投資，在今年7月至8月經同一間法國域名服務公司註冊。兩個網站的常見問題用字相似，要求用戶留下姓名、電郵及電話，讓客服跟進聯絡才能開設所謂的投資戶口。

兩個網都沒有公司簡介、沒註冊地點、沒公司名稱，團隊成員相片更是卡通人物，網站附上的App Store、Google Play手機應用程式，以及其他社交平台專頁，均無內容。在香港公司註冊處亦找不到「Velar Paynex」及「簡明幣橋」的紀錄。

點解連結會進入「Velar Paynex」的網站，但過程中不會跳轉連結。（「Velar Paynex」網頁截圖）

記者放蛇登記 收英國電話遊說轉賬

記者嘗試在「Velar Paynex」及「簡明幣橋」平台登記註冊，登記資料後會跳轉至其他同樣是聲稱是交易平台的網站，如「evoluxcapital」、「Quantiumax」。

及後記者收到電郵及來自英國的電話，對方聲稱「Quantiumax」與「簡明幣橋」是合作平台，又遊說記者入賬開戶投資，轉賬1,000歐元，就有多1,000歐元「獎金」。對方要求轉賬的又是另一個域名為「frostedprime」的網站。

「簡明幣橋」的團隊專頁，成員相片更是卡通人物。（「簡明幣橋」網頁截圖）

與證監會警告網站相似

證監會去年5月警告，懷疑一間名叫「Quantum AI」的網站以人工智能製成，透過在網站及社交媒體，以人工智能製成深度偽造影片及照片欺騙公眾。警方去年已封鎖「Quantum AI」網站及移除其社交媒體專頁，呼籲公眾提防騙徙建立域名相似的網站，但目前網站已復活。

「Quantum AI」與這次記者發現的「Qunatiumax」網站相似，轉賬網站域名「fpprimeholdings」亦與後者的「frostedprime」相似。

證監會去年5月已將「Quantum AI」列作可疑虛擬資產交易平台。（證監會網頁截圖）

《香港01》已報警

香港01有限公司已就事件報警。據了解，警方已封鎖記者發現的網站，網址已全部失效。

Meta移除所有違規內容

記者曾向Facebook母公司Meta查詢，據了解，Meta已檢視並移除所有違規內容。

Meta以往曾發聲明，指詐騙者會嘗試以公眾人物的圖像，誘騙用戶參與進入詐騙網站，其後就會要求用戶分享個人資料或匯款。這些計劃被統稱為「名人誘餌」，Meta曾指出做法違反政策，並已建立針對「名人誘餌」的偵測模型，鼓勵使用者舉報可疑的詐騙廣告，以便調查及採取行動。

電腦保安研究員賴灼東。（資料圖片 / 洪業銘攝）

電腦保安專家：屬AI生成假網站

電腦保安研究員賴灼東相信，詐騙集團下載《香港01》的報道及大量蔡玉玲的照片訓練AI，以AI模仿寫作風格，再生成假新聞。他說，詐騙集團為減低被搗破的風險，會註冊短期域名，令相關網頁幾日內就失效，並會「彈出彈入」至不同的假網站。

今次的假連結一般幾日內就上不到，也是一條連結，就可隨機上到假《香港01》、假購物平台、及假投資網站；網站註冊後，會再跳至另一網站再註冊、再付錢。賴灼東呼籲，一發現網站像「跳版」跳到另一界面，就不應繼續瀏覽。

今年4月，假《南華早報》報道長和創辦人李嘉誠在無綫電視分享買賣加密貨幣致富心得，《南華早報》報道澄清，並報警處理。（南華早報網頁）

曾有其他傳媒機構遭冒認

以往亦有傳媒機構的網頁被偽冒。今年4月，網上流傳一篇偽冒《南華早報》的假報道，聲稱長和創辦人李嘉誠在無綫電視分享買賣加密貨幣致富心得，並附有偽造李嘉誠接受無綫新聞台訪問的片段。《南華早報》及無綫電視亦已就事件報警。