詐騙｜網上投資騙案按年增25%　中年女子遭假經紀呃投資失3000萬

本港首6個月錄得2,273宗網上投資騙案，較去年同期大增24.8%，損失金額達14.81億元，按年增3.96億元。警方指，單一涉款金額最多的個案有近3,000萬元，女事主透過地產經紀網站，認識假冒地產經紀的騙徒，最終誤墜感情騙局，更被慫恿「投資」過千萬。警方指，近年不少騙徒透過即時通訊軟件如WhatsApp、Telegram和社交媒體平台等，誘騙受受害人虛假投資。



Facebook母公司META指，旗下WhatsApp推出全新反詐騙功能，當用戶首次接收來歷不明訊息或被加入陌生群組，用戶介面將顯示說明卡，方便用戶本看對話前，了解群組資訊和安全提示。



警方舉行記者會，講述投資騙案趨勢。（洪戩昊攝）

網絡安全及科技罪案調查科高級警司梁靄琳指，網上投資騙案單一涉款金額最多近3,000萬。有騙徒佯裝地產經紀，在地產經紀網站認識54歲女受害者，其後與她發展曖昧關係，並慫恿她在一個虛假平台「投資」。受害人曾前後經平台匯款共3,000萬，直至發現無法提款始知被騙。

警方稱，騙徒普遍利用即時通訊軟件如WhatsApp、Telegram等，以及社交媒體平台，如Facebook、Instagram等接觸受害人，根據流行的熱門投資項目、社會議題及個人背景度身訂造劇本，令受害人深信自己「眼光獨到」且「機不可失」，手法並不新穎。

網絡安全及科技罪案調查科高級警司梁靄琳。（洪戩昊攝）

網上投資騙案截圖。（洪戩昊攝）

逾七成受害人41歲或以上 包括醫生、律師、會計師

而41歲或以上的受害人佔整體超過七成。各種職業背景的人，包括專業人士均可能墮入網上投資騙局，當中醫生、律師、會計師、建築師、護士等亦佔約一成。

投資者及理財教育委員會企業傳訊及特別項目總監林汶鈴表示，根據投委會的「零售投資者研究2023」的數據，從社交平台獲得投資資訊的投資者的比例，從2021年的49%，上升至72%，上升比例比財經資訊網、股票交易程式及網上討論區高。

同一項研究亦指出，30%投資者會被網上討論區或即時討論群組的意見影響投資決策。

投資者及理財教育委員會企業傳訊及特別項目總監林汶鈴。（洪戩昊攝）

研究指，從社交平台獲得投資資訊的投資者的比例從2021年的49%上升至72%，上升比例比財經資訊網、股票交易程式及網上討論區高。（洪戩昊攝）

同一項研究亦指出，30%投資者會被網上討論區或即時討論群組的意見影響投資決策。（洪戩昊攝）

WhatsApp推出全新反詐騙功能 方便查看陌生群組資訊

即時通訊軟件及社交媒體上的騙案日益猖獗，旗下擁有WhatsApp 、Facebook及Instagram等多個平台的Meta也有採取措施打擊騙案。今年首6個月，Meta已封鎖了超過680萬個與東南亞詐騙集團相關的WhatsApp帳戶。

WhatsApp亦推出全新反詐騙功能，當用戶首次接收來歷不明的訊息，或被新增到不知名群組時，用戶介面會出現一張說明卡，讓用戶在查看對話前，可先檢閱群組資訊和安全提示。

Meta香港公共政策主管譚雋蘭指，WhatsApp反詐騙功能依靠用户舉報可疑帳戶，一旦有可疑帳戶被舉報，Meta便可查閱個帳戶最近5個對話，以檢查有否詐騙嫌疑。

WhatsApp推出全新反詐騙功能。（洪戩昊攝）