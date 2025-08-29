依托咪酯｜警舉報熱線首月至少接12宗　呈報吸食個案上半年升3倍

保安局禁毒處公布，今年上半年，吸食俗稱「太空油」的依托咪酯毒品的呈報個案共338人，較去年同期上升約三倍；檢獲的依托咪酯毒品煙彈的數字亦由約7,000粒，升至約25萬粒，升幅高達約35倍。禁毒專員李基舜估計，隨著老師及社工等對依托咪酯毒品認識加深，可能較多人主動求助，不認為吸食情況趨向嚴重。另外，警方自本月初起，增設依托咪酯舉報熱線，截至上周，已接獲12宗舉報。



禁毒專員：不會武斷地認為吸食依托咪酯變嚴重

依托咪酯毒品原稱「太空油」，政府上月改名為「依托咪酯」毒品。禁毒專員李基舜指，毒販刻意利用「太空油」名字，旨在浪漫化吸食後的感覺，而依托咪酯是多項同類毒品的主要成分，故選擇以此取代「太空油」的名稱。

今年上半年，多項涉及依托咪酯毒品相關數據較去年同期有所上升。除了被呈報吸食依托咪酯毒品的人數升三倍外，檢獲的依托咪酯毒品煙彈的數字亦由約7,000粒，升至約25萬粒，升幅高達約35倍。

李基舜指，他不會武斷地認為依托咪酯毒品情況變得嚴重，稱可能是較多人主動求助，或老師、社工等對依托咪酯毒品認識深了所致。

舉報熱線收12宗舉報 健康校園計劃參與學校已達268間

警方現時有不少措施堵截依托咪酯毒品，例如警方自月初起增設一條24小時的舉報熱線。截至上星期，該熱線已收到12宗舉報，全部均由警方跟進。

由今年2月14日至7月底，警方已搗破15宗本地製作依托咪酯毒品煙彈及煙油的案件，共拘捕26人。政府計劃明年初起相繼實施「控煙十招」，李基舜指，期待盡快落實，因為禁煙彈將能令針對依托咪酯毒品的執法更便利。

粵港澳大灣區禁毒高峰會下月在港舉行

宣傳方面，當局舉辦的「健康校園計劃」的參與學校已達268間，涵蓋不同類型的學校。該計劃除了不同宣傳禁毒訊息的活動外，亦有學生自願驗毒計劃。學生即使被驗出有吸食毒品，也不會被拘捕。

「粵港澳大灣區禁毒高峰會」將於下月5日在港舉行，屆時將有20個大灣區政府禁毒部門及19個民間禁毒機構參與，交流執法及宣傳。李基舜指，禁毒處一直有與大灣區城市合作，但期望今次峰會後可與大灣區城市執法部門有更多合作。