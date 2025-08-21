海關機場拘26歲泰國清邁抵港男旅客 揭行李暗藏39粒依托咪酯煙彈
撰文：凌逸德
出版：更新：
海關今晨（21日）在機場偵破行李販毒案，一名26歲男旅客昨日（20日）從泰國清邁飛抵本港。關員替其清關時，在其寄艙行李內發現39粒、市值約1萬元懷疑依托咪酯（俗稱太空油）煙彈，分藏於兩個糖果包裝袋內。該名男子被捕，案件仍在調查中。
海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。
海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。
市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。
