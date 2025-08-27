參加角色扮演派對的男女　女方疑酒醉下被侵犯　男方強姦罪成

兩名原本不相識男女，參加一名共同朋友所辦的角色扮演生日派對後，再轉場到酒吧後，男方涉把醉酒的女方帶返家強姦。男方否認指控，女方早前出庭作供時稱，她曾作出反抗，但酒醉下無力把被告推開。她事後到客廳，見被告跪地貌掩臉似很驚慌。女方事離開被告家後終決定報警。案件今(27日)在高等法院作裁決商議，5男2女陪審團以6比1裁定被告強姦罪成，法官游德康押後至10月8日判刑，以索事主的創傷報告。



被告葉家藝，32歲，助理市場經理。他被控於2023年1月21日，在港島中西區卑利街 80-82 號金莉大廈一單位，強姦30歲女子X。

被告葉家藝否認強姦，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

轉場至酒吧後X突失去蹤影

控方案情指，X與被告在案發當晚參加一名共同朋友的生日派對上認識，參加者在酒店房間飲酒玩角色扮演遊戲，調查誰是「兇手」。眾人其後轉場到酒吧飲酒，X曾飲烈酒。X的友人在凌晨3時許發現X的手袋和手機遺留在酒吧，但不見X的蹤影。閉路電視見被告曾把似步伐不穩的X帶回家。

X稱被姦後見被告跪在客廳貌似驚慌

X在庭上供稱，她醒來時身處被告的單位，她要求離開不果，被告其後把她強姦及在體內射精，被告完事後在客廳跪在電腦枱前雙手掩面，貌似驚慌。二人閑聊後被告叫車送X回家。

X回家向朋友訴說經歷最終報警

X回家後發訊息向友人投訴被告指「This dude forced himself on me」（這個人霸王硬上弓）。X最後決定報警。

案件編號：HCCC366/2023