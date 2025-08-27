基孔肯雅熱｜累計破紀錄　居西營盤第三街男子確診　斯里蘭卡返港

衞生防護中心公佈，截至今日（27日）下午5時，新增一宗感染基孔肯雅熱輸入個案。該個案涉及一名居於西營盤第三街的34歲男子，他於8月15日到訪斯里蘭卡，在當地被蚊叮咬後出現發燒等症狀。中心指，該個案抵港前已經退燒，對蚊子不具傳染性，因此無需入院。



本港今年累計錄得12宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。本港在2016年至2019每年錄得介乎一至11宗輸入個案，即今年已創近10年新紀錄。



衞生防護中心公佈，截至今日（27日）下午5時，香港錄得12宗感染基孔肯雅熱輸入個案。（資料圖片/梁鵬威攝）

患者回港前已退燒 對蚊不具傳染性 無需入院

該名男子於8月15日到斯里蘭卡，逗留期間被蚊子叮咬，並於19日起在斯里蘭卡出現發燒、頭痛及關節痛，24日起出現皮疹。中心指，他在25日回港前已經退燒，惟因關節持續疼痛昨日（26日）到私家醫院求診，其血液樣本證實對肯雅熱病毒呈陽性反應。

中心指，該男子抵港前已經退燒，對蚊子不具傳染性，因此無需入院。一名早前與他一同到斯里蘭卡的家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心將該個案列作輸入個案，並已通報斯里蘭卡衞生當局。