基孔肯雅熱增2宗輸入個案　患者居美孚新邨及馬鞍山富寶花園

內地佛山爆發可由白紋伊蚊傳播的基孔肯雅熱病，衞生防護中心今日（26日）公布，本港新增兩宗感染基孔肯雅熱的輸入個案，包括一名居於馬鞍山富寶花園的10歲男童，曾到廣東省佛山市外遊，期間曾被蚊叮咬，回港後出現發燒、皮疹及關節痛，後入住威爾斯親王醫院，目前情況穩定。其3名家居接觸者（包括一名佛山同行者）現時無出現病徵，正接受醫學監察。



另一宗個案涉及一名居於美孚新邨的31歲外籍女子，她在8月8日至23日曾到印尼，期間曾被蚊叮咬，隨後出現發燒徵狀，回港後再出現關節痛，入住瑪嘉烈醫院，目前情況穩定。其4名家居接觸者現時都無出現病徵，正接受醫學監察。



新增個案包括一名居於馬鞍山富寶花園的10歲男童。（房委會圖片）

馬鞍山富寶花園10歲男童曾在佛山被蚊叮咬

首宗個案為一名居於馬鞍山富寶花園的10歲男童。經初步調查顯示，病人在8月16日曾到廣東省佛山市外遊，直至8月20日回港，期間曾被蚊叮咬。其後他在8月24日開始出現發燒、皮疹及關節痛。

病人昨日（25日）到威爾斯親王醫院急症室求診，獲安排入院，在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。病人的3名家居接觸者分別是父親及祖父母，其中一人為佛山同行者，他們現時無出現病徵，正接受醫學監察。

新增個案包括一名居於美孚新邨的31歲外籍女子。（資料圖片）

美孚新邨31歲外籍女患者曾在印尼被蚊叮咬

第二宗個案為一名居於美孚新邨的31歲外籍女子。經初步調查顯示，她在8月8日至23日曾到印尼，期間曾被蚊叮咬。隨後她在8月23日出現發燒，翌日（24日）回港後關節痛。

病人昨日到瑪嘉烈醫院急症室求診，獲安排入院，在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。她的4名家居接觸者現時都無出現病徵，並正接受醫學監察。

2025年8月8日，本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名66歲女子，她居於葵青石籬一邨，上月到佛山探親。食環署翌日安排人員到石籬一邨滅蚊。（資料圖片／梁鵬威攝）

料病人外遊期間受感染 屬輸入個案 累計11宗平近年紀錄

衞生防護中心指，由於上述兩名病人於潛伏期分別身處佛山和印尼，估計他們在外遊期間受到感染，均屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，個案已分別通報廣東省和印尼衞生當局。

本港今年累計錄得11宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案，過去2016至2019年期間每年錄得介乎1至11宗輸入個案。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，昨日再次向學校發信，呼籲他們按照食環署的滅蚊指引。（資料圖片／黃浩謙攝）

中心昨日向學校發信呼籲按照食環署的滅蚊指引

衞生防護中心總監徐樂堅指，根據廣東省疾病預防控制局的資訊，過去一周（8月17日至23日），廣東省新增336宗基孔肯雅熱個案，對比再對上兩周的1,387宗及830宗，明顯錄得減幅，全部為輕症病例，沒有嚴重或死亡個案。

徐樂堅提醒市民不能掉以輕心，必須繼續多管齊下，避免出現本地傳播。由於新學年即將開始，中心昨日再次向學校發信，呼籲他們按照食環署的滅蚊指引，加強工作防止校園範圍積水及清除蚊子滋生，並務必提醒教職員及學生，應時刻做好防蚊及個人保護措施，防範蚊傳疾病在校園傳播。