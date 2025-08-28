馬會邀外國組合Now United來港選拔　《造星IV》曾家瑩成港區成員

國際流行音樂組合Now United早前與馬會展開合作關係，來港舉辦選拔活動，最終經過試鏡及荷里活專業培訓後，土生土長的新生代歌手曾家瑩（Ariel）成功獲選。馬會期待她加入Now United後，能向世界進一步推廣香港旅遊及賽馬盛事。翻查資料，她是ViuTV選秀節目《全民造星IV》決賽選手，曾是前女子組合Strayz成員。



馬會表示，Now United成員留港期間將會拍攝真人騷節目及音樂影片，透過社交媒體，向數千萬名全球追蹤者分享動態，向世界說好香港及本地賽馬故事，其後再在今年12月到浪琴香港國際賽事及本港兩個馬場演出。



香港賽馬會「星動策展大使」郭富城（圖中）與Now United中國香港區代表曾家瑩（右五），以及其他成員合照。（馬會圖片）

XIX Entertainment創辦人Simon Fuller（左八）、旅遊事務專員張馮泳萍（右七）、旅遊事務副專員朱瑞雯（左七）、馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋（左六）、馬會公司事務執行總監譚志源（右六）、香港賽馬會「星動策展大使」郭富城（中）與Now United成員合影。（馬會圖片）

馬會邀Now United來港選拔中國香港區成員

香港賽馬會於今年5月與國際娛樂品牌XIX Entertainment，建立策略性合作夥伴關係，展開「星動發展計劃」，邀請國際流行音樂組合Now United來港，開啟中國香港區成員選拔活動，為本地年輕音樂人才開拓邁向世界舞台的機遇。

經過數個月的格試鏡、荷里活專業培訓及訓練營後，獲選的Now United中國香港區新成員周四（28日）正式亮相，並與Now United 其他成員同台演出，向世界展現香港新生代的潛力。

曾家瑩（Ariel）獲選為Now United中國香港區代表。（馬會圖片）

曾家瑩是ViuTV選秀節目《全民造星IV》決賽選手。（馬會圖片）

獲選成員曾家瑩曾是《全民造星IV》決賽選手

馬會公布，獲選的曾家瑩（Ariel）為Now United中國香港區新成員，作為土生土長的香港新生代歌手、饒舌歌手及舞者，過往曾擁有豐富的舞台經驗，其年輕活力及音樂才華備受矚目，並精通粵語、英語及普通話，能與來自不同文化背景的人士交流，充分展現音樂與創作實力，代表着香港新世代藝人連接世界舞台的新橋樑。

翻查資料，曾家瑩2005年1月14日出生，今年20歲，花名為Oreo，曾是女子組合Strayz成員，也是ViuTV選秀節目《全民造星IV》決賽選手。

馬會早前與國際娛樂品牌XIX Entertainment合作，邀請Now United來港選拔中國香港區成員。（馬會圖片）

再在今年12月到浪琴香港國際賽事及本港兩個馬場演出。（馬會圖片）

馬會︰冀香港成員加入Now United後推廣香港旅遊

馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋表示，馬會一直致力推動青年發展，今次合作亦為本地的年輕人提供世界級造星訓練和千載難逢的體驗，期待香港成員加入Now United，向世界進一步推廣香港旅遊及賽馬盛事。

國際著名娛樂及體育製作人、XIX創辦人Simon Fuller讚揚馬會將運動與娛樂創新結合的視野，展現出世界級水準，並認為Now United組合與香港的能量相得益彰。他期望曾家瑩能以樂觀及堅毅的特質，在國際舞台上閃耀獨特的光芒。

馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋（左六）及馬會公司事務執行總監譚志源（右六）頒發香港賽馬會「星動策展大使」委任狀予郭富城（中）。（馬會圖片）

Now United成員留港期間將會拍攝真人騷節目及音樂影片，向世界說好香港及本地賽馬故事。 （馬會圖片）

Now United留港拍攝真人騷及音樂影片 12月來港在兩個馬場演出

除了Now United中國香港區成員選拔活動，一群年輕表演人才早前參加由XIX 旗下流行音樂學院（Academy of Pop）舉行的專業培訓班，由世界級舞蹈總監Nicky Andersen和國際知名的聲樂教練Berkley The Artist擔任培訓班導師。

Now United將於今年11月展開世界巡迴演出，包括葡萄牙及巴西，並在12月來港正式演出。香港市民能夠在馬會兩個馬場，以及今年12月舉行的浪琴香港國際賽事中，欣賞其現場演出。