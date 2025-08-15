馬會青少年足球賽4700人觀賽　曼聯U16互射十二碼勝港超青年隊

「賽馬會青少年足球精英匯」首場友誼賽今晚（15日）於旺角大球場上演，由香港超級青年聯賽選手隊迎戰曼聯16歲以下青年隊(曼聯U16) 。超過4,700名觀眾觀看兩隊比賽，港隊以3:2領先至補時階段最後一分鐘時輸了十二碼，法定時間踢成3比3，要互射十二碼分勝負，最終曼聯U16以總比分7比6勝出。



今場「最佳球員獎」頒發予今場梅開二度的港超青年聯賽選手隊的麥根尼高。



「賽馬會青少年足球精英匯」首場友誼賽今晚（15日）於旺角大球場上演，由香港超級青年聯賽選手隊迎戰曼聯16歲以下青年隊(曼聯U16。（馬會提供圖片）

開賽3分鐘，曼聯U16在禁區內搏得一次犯規，港超青年聯賽選手隊被罰十二碼。艾菲占士主破網，為曼聯U16打開紀錄。5分鐘後，曼聯U16門將失誤，被港超青年聯賽選手隊的彬尼在腳下偷到波，窄位射入扳平。

賽事第三個入球出現在第12分鐘。港超青年聯賽選手隊右路一個長傳，曼聯U16回防不及，麥根尼高迅速趕至，左腳一射入網，港超青年聯賽選手隊領先2比1。到39分鐘，港超青年聯賽選手隊向遠柱開出角球，麥根尼高找到空位撞入，擴大領先優勢至3比1。

換邊之後，雙方繼續互有攻守。曼聯U16在禁區外開出罰球，頂入港超青年聯賽選手隊的大門，但越位在先、入球無效。港隊領先優勢維持至86分鐘，港超青年聯賽選手隊於禁區內一次碰撞被罰十二碼。曼聯U16的積斯操刀射入，追近至3比2。

補時階段最後一分鐘，港超青年聯賽選手隊再輸十二碼，曼聯U16的莊姆射入追平的一球。法定時間踢成3比3，要互射十二碼分勝負。最終，曼聯U16以總比分7比6勝出。

「賽馬會青少年足球精英匯」首場友誼賽今晚（15日）於旺角大球場上演，有超過4,700名觀眾觀看兩隊比賽。（馬會提供圖片）

曼聯名宿菲爾鍾斯亦在這場友誼賽現身，更在中場時段夥拍MIRROR成員江𤒹生(AK)與現場觀眾玩遊戲互動。菲爾鍾斯賽後將「最佳球員獎」頒發予今場梅開二度的港超青年聯賽選手隊的麥根尼高。

場外設有娛樂活動，由曼聯和馬會義工隊扭氣球等攤位遊戲，馬會公司事務執行總監譚志源亦來到攤位參觀。

場外設有娛樂活動，馬會公司事務執行總監譚志源（前右一）亦來到攤位參觀。（馬會提供圖片）

馬會表示，「精英匯」是馬會與曼聯及中國香港足球總會於2017年起攜手合作的項目，旨在開拓青少年眼界及其全人發展，啟發年青球員的潛能。今年更獲馬會慈善信託基金捐款予東華三院協助籌辦活動。活動包括：參觀馬會見習騎師學校、香港故宮文化博物館、龍舟體驗，以及連串足球訓練和社區服務等。

下一場友誼賽將於下星期日（17日）在旺角大球場舉行，由中國香港16歲以下代表隊迎戰曼聯16歲以下青年隊。

