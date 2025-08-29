暑假結束 機場70分鐘25班客機抵港 捷運系統「成公里人龍」等車
暑假即將結束，大批外遊市民陸續回港，周四（28日）晚上11時至周五（29日）凌晨0時10分內，有約25班客機降落。有回港市民赫然發現，入境/轉機捷運系統列車出現「成公里嘅人龍」等車；有抵港乘客指周四晚上8時半已開始已經打蛇餅，除了因大批市民外遊回港，也料因旅客捷運系統列車服務因要配合提升工程測試工作，在晚上8時後局部停駛有關。
根據機管局網頁，周四（28日）晚上11時後，仍有大批載客客機抵港，至周五（29日）凌晨0時10分內，約有25班降落，部份是由港人外遊熱點如東京、大阪、台北、首爾、曼谷等抵港。
為配合旅客捷運系統提升工程的測試工作，機管局安排往來一號客運大樓及T1中場客運廊、海天中轉大樓及一號客運大樓的旅客捷運服務時間，由周四（28日）起在個別日子作臨時調整。
在有關日子晚上8時後，於T1中場客運廊抵港的旅客可繼續使用捷運系統前往一號客運大樓西大堂 （閘口40至80），然後使用自動人行道由西大堂前往入境檢查大堂；於一號客運大樓西大堂（閘口40至80）抵港的旅客，可使用自動人行道前往入境檢查大堂；機場將提供單程巴士服務接載有特別需要人士從一號客運大樓西大堂（閘口40至80）前往入境檢查大堂，有關巴士車程預計約 20分鐘。
根據機管局資料，旅客捷運系統接載旅客往來一號客運大樓、T1中場客運廊與海天中轉大樓。這個無人駕駛電動列車系統時速約60 里，每隔數分鐘一班，每小時載客量約7,200人次。
入境處資顯示，由星期日（24日）至周三（27日），依次有78,792、73,422、71,228及66,084人次經機場入境。