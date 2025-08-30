日系家飾Francfranc停售香薰產品　稱因有揮發性　響應環保政策

在港擁８間分店、日系設計家飾及傢俬品牌Francfranc，昨日（29日）在社交平台公布暫停銷售香薰產品，並解釋因產品有揮發性，會響應政府推動的環保政策。記者今午(30日)到又一城分店了解，發現店內仍有售帶有香味的蠟燭，其餘香薰產品則已找不到。店員稱香薰產品已下架，但日本母企擬採用更環保物料調製新產品，料最快聖誕節後推出。



今午所見，Francfranc又一城分店已無出售香薰產品。（任葆穎攝）

公司：正積極檢視產品 強調產品安全 如已購買可放心使用

在港擁８間分店、日系設計家飾及傢俬品牌Francfranc，昨日（29日）在社交平台公布暫停銷售香薰產品，原因是響應政府推動的環保政策。公司表示，正積極檢視現有產品系列，並計劃於未來為顧客推出更具環保意識的選擇。公司續指，如市民已購買其香薰產品，可以放心使用，因所有香薰產品均通過嚴格的安全檢測，完全符合相關標準，品質安全可靠。

Francfranc又一城分店仍有售帶有香味的蠟燭，但不見有擴香棒等其他香薰產品。（任葆穎攝）

日系設計家飾及傢俬品牌Francfranc，昨日（29日）在社交平台公佈暫停銷售香薰產品。（Francfranc Instagram 圖片）

又一城分店無出售香薰 稱最快聖誕節推更環保新產品

Francfranc其後在社交平台Instagram解釋，因為其品牌的香薰有揮發性，為支持政府的綠色政策，會暫時將產品下架，並積極檢視及改良配方，以確保產品對環境更友善。不過，記者發現該公司的網店今日顯示，仍有部份香薰及蠟燭系列產品可供放入購物車，例如TIFL擴香棒，由50元減至35元；TIFL樹枝擴香棒則由60元減至45元。

記者今午到Francfranc又一城分店了解，發現店內已沒有出售香薰產品，貨架上只有一些帶有香味的蠟燭，例如奶茶茶香蠟燭、蘋果莓果茶香蠟燭等。店員向記者證實該些香薰產品已下架，因公司為了響應本港政府環保政策；日本母企擬採用更環保物料調製產品，料最快聖誕節後推出。

釋放揮發性有機化合物 造成空氣污染

翻查資料，據消費者委員會早年發布的《選擇》月刊第366期，曾指出香薰油產品會釋放揮發性有機化合物(VOCs)，可能會影響健康。月刊續指，「在陽光下，VOCs和大氣中氮氧化物會產生光化學作用，形成臭氧，濃度高時可引致眼睛不適，令健康人士出現呼吸道病徵，和增加哮喘病患者病發機會。」

另外，據環境保護署網站資料，使用含揮發性有機化合物的產品會不覺地釋出揮發性有機化合物，造成空氣污染及煙霧問題。為減少VOCs排放量和改善空氣質素，政府實施了多項管制措施。

如2007年4月1日起實施《揮發性有機化合物規例》，禁止輸入香港及在香港生產揮發性有機化合物含量超過《規例》所訂明限制的受規管產品，以控制受規管產品排放揮發性有機化合物。