休班警疑被騙到詐騙園　周一鳴：佢安全喺柬埔寨　今天派員到當地

一名休班警員懷疑被帶到柬埔寨詐騙園區，日前致電回港求助。警務處處長周一鳴今日（31日）表示涉事警員目前安全，警方今日派員到柬埔寨了解情況。



懷疑在柬埔寨求助的男警務人員隸屬馬鞍山警署報案室。（資料圖片）

休班警疑被騙到詐騙園 柬埔寨致電香港警署求助

有傳涉事男警務人員姓關，隸屬馬鞍山警署報案室，早前向上級請假聲稱母親在內地廣西因交通意外嚴重受傷，需要前往處理。他其後消聲匿跡，至上周三（27日）馬鞍山警署報案室接到數個沒來電顯示的來電，對方清晰講出全名及警員編號，自稱為失蹤警員，被人帶到柬埔寨詐騙園區，其後成功逃去，現時身處柬埔寨派出所，希望有關部門提供救援。其母親亦曾到上水警署報警求助。

警方將派員到當地協助及進一步了解事件。（資料圖片）

傳身上有警察委任證 詐騙園未有對他下手

另有流傳內容稱，該名男警被帶到柬埔寨後，被人發現他身上有警察委任證，故未有對他下手，反而將他棄到山邊，男警遂逃走並致電回港求助，警方其後已與他聯絡。

警務處處長周一鳴。（香港01記者攝）

周一鳴：警員暫時安全 今天派員到柬埔寨

周一鳴今天出席活動時，被問到疑被騙到詐騙園的休班警最新情況，他表示涉事警員安全，現在身在柬埔寨，警方今天會乘飛機往當地了解更多情況，再向公眾公布。

被問到暫時有甚麼部署，周一鳴說目前並沒有特別部署，因該警員暫時安全，現在先到當地了解情況。