將軍澳醫院醫生洩露病人資料內情　消息：涉事顧問醫生辭職及被捕

將軍澳醫院今晚（31日）公布一名員工涉嫌違規違法，未經授權閱覽病人個人資料，包括住址及電話，並懷疑將列有病人資料的內部文件洩露予第三方。院方已報警及向醫務委員會報告事件。



消息指，事件涉及一名顧問醫生及一名副顧問醫生，他們擅閱一名術後死亡女病人的個人資料，有人私自並向家屬寄匿名信，聲稱涉事女醫生洪醫生多次發生類似事故。據了解，事件曝光後，該顧問醫生已辭職，近日被警方拘捕。消息指，涉事顧問醫生及副顧問醫生與洪醫生不咬弦，料為一場「白色巨塔」事件。



病人家屬張先生早前曾在無綫電視節目《東張西望》中透露事件始末。其母親早前因胰臟癌入院接受治療，最終於今年2月在內視鏡超聲波穿刺手術後離世。張先生其後接獲匿名電話及信件，指「類似事故在涉事醫生操刀下發生過多次」，並呼籲他舉報。涉事醫生曾在錄音下承諾事件屬其個人失誤，惟其後院方指事件屬於手術併發症，並非醫療事故。



將軍澳醫院一名員工涉嫌違規違法經授權閱覽病人個人資料，包括住址及電話，並懷疑將列有其他病人資料的內部文件洩露予第三方。（資料圖片）

經檢查後，張媽媽吐血的原因是腫瘤壓住12指腸，導致潰瘍及流血。(節目截圖)

其後醫院指張媽媽需接受內視鏡超聲波穿刺手術，但手術前醫院沒有向家人講解相關風險等資訊，只強調手術成功率有八九成。(節目截圖)

事件觸發點：一名術後死亡病人的家屬投訴院方從未解釋手術風險

據8月19日至21日的《東張西望》，張先生母親去年確診胰臟癌，經歷多次化療後原定接受電療。惟今年2月突然吐血，緊急被送往將軍澳的一間醫院。醫生建議進行內視鏡超聲波穿刺手術，並強調成功率達八至九成。但手術期間，張母心臟一度停頓20分鐘，搶救後情況危殆，並出現嚴重內出血。最終她在手術翌日凌晨離世。

張先生指，院方從未向家屬詳細解釋手術風險，只強調成功率高。事後院方出現死亡原因為「肝動脈假性動脈瘤、內視鏡超聲波引導下膽道引流及無法手術的胰臟癌」。家屬質疑死因存在疑點，但當時忙於處理後事，未有深入追究。

張生與醫院會面前把對話錄音存檔作為證據，當時負責張媽媽手術的洪醫生親口承認了錯誤。(節目截圖)

張媽媽的家人表示從申請的手術記錄中發現問題。(節目截圖)

會面前張生收到醫院的書面回覆，完全推翻了第一次會面時洪醫生承應過錯。(節目截圖)

一個月後，張先生接獲匿名電話及信件，指「類似事故在涉事醫生操刀下發生過多次」，並呼籲他舉報。其後節目公開張先生與院方會面時的秘密錄音，涉事洪醫生在錄音中承認：「呢個係急性情況，亦都係我嘅失誤導致出血問題，呢樣嘢我唔否認。」惟院方其後卻改口，指張母的死亡屬於手術併發症，並非醫療事故，洪醫生毋須負責。院方更在書面回覆中否認過失，聲稱手術前已向病人交代相關風險。

張先生生其後翻查母親的病歷紀錄，發現五份手術同意書中有一份簽名與母親平日簽名習慣不符，懷疑有人冒簽。院方未有正面回應，只重申病人當時清醒並已知悉風險。