將軍澳醫院醫生涉未經授權閱覽及洩露病人資料　院方報警及醫委會

將軍澳醫院今晚 ( 31日）公布，一名員工涉嫌違規違法未經授權閱覽病人個人資料，包括住址及電話，並懷疑將列有其他病人資料的內部文件洩露予第三方。院方高度重視事件，已報警及向醫務委員會報告事件，並將個案通報個人資料私隱專員公署。院方未有披露該員工身份，不過醫務委員會只管轄醫生，因此涉事者應為該院醫生。



院方強調有關行為嚴重破壞醫護人員專業誠信及損害醫患關係，更可能涉及違法行為和違反專業操守。一旦經調查後發現違規違法行為，必定嚴肅跟進。



將軍澳醫院一名員工涉嫌違規違法經授權閱覽病人個人資料，院方已就報警及向醫務委員會報告事件。（資料圖片）

員工涉未經授權不恰當地洩露病人資料予第三方

將軍澳醫院公布，一名員工涉嫌違規違法，未經授權閱覽及洩露病人資料。調查發現，該員工未經授權閱覽一位病人個人資料，包括住址及電話，並懷疑將列有其他病人資料的內部文件未經授權不恰當地洩露予第三方。

院方報告醫委會料涉及院內醫生

院方高度重視事件，立即將個案通報個人資料私隱專員公署。由於事件可能涉及刑事成分及違反專業操守，院方亦已報警及向醫務委員會報告事件，並將全力配合相關機構的調查。醫務委員會負責醫生註冊及專業操守，故應涉及該院醫生。

醫管局表示，一向非常重視員工的專業操守，嚴格要求員工必須遵循行為守則，以保障病人權益和堅守專業誠信，維護公眾對醫療專業的信任。

將軍澳醫院已向醫務委員會報告涉案的醫生。（資料圖片）

院方：有關行為嚴重破壞醫護人員專業誠信及損害醫患關係

將軍澳醫院發言人強調，醫療病歴關係個人私隱，員工因職位身份而獲授權使用醫管局臨床醫療管理系統，只可作核准用途使用，除非事先獲得批准，否則不可隨意閱覽病人個人資料，更不應向外披露病人資料。而在任何情況下，員工不應藉著這些資料或紀錄獲取個人利益、侵犯他人權益或作任何未經許可個人目的用途。

院方又強調，不會容忍任何員工未經授權為非臨床需要閱覽病人個人資料，甚至不恰當地將病人資料洩露予第三方；有關行為嚴重破壞醫護人員專業誠信及損害醫患關係，更可能涉及違法行為和違反專業操守。一旦經調查後發現違規違法行為，必定嚴肅跟進。