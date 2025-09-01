將軍澳醫院病人術後亡　操刀醫生曾認失誤被糾正為「已知併發症」

將軍澳醫院疑發生涉及「白色巨塔」式內部權鬥，院方周日（8月31日）晚公布一宗員工涉嫌違規違法，未經授權閱覽及泄露病人資料的個案。將軍澳醫院行政總監袁家兒今早11時聯同警務處東九龍總區刑事總部 (行動) 警司黃奕隆會見傳媒交代事件。黃奕隆稱，警方昨日拘捕兩名涉案醫生，兩人仍正被扣留。袁家兒稱，事件涉及一名副顧問醫生及一名顧問醫生，前者已停職，後者則早前已向院方請辭。



據悉，事件涉及一名末期胰臟癌女病人今年2月在將軍澳醫院接受內窺鏡超聲波穿刺手術後離世，其兒子其後收到匿名電話及多封署名「有心人」信件，並提供其母住院及其他病人多份詳細病歷，向操刀醫生提出多項指控。



將軍澳醫院周日晚（8月31日）公布一宗員工涉嫌未經授權閱覽及洩露病人資料，包括住址及電話，並懷疑將列有病人資料的內部文件，未經授權不恰當地洩露予第三方。（資料圖片）

黃奕隆指，上月27日接獲醫院相關報告，警方以犯罪及不誠實使用電腦拘捕兩名醫生，分別為35及57歲。警方已撿獲相關電腦做調查，兩名醫生正被扣留。

事件牽涉一名顧問醫生及一名副顧問醫生，他們擅自閲覽一名手術後死亡女病人的個人資料，並向其家屬寄出匿名信件，當中包括死者的内部醫療紀錄。他們向死者家屬透露涉及嚴重醫療事故，並教其如何投訴主刀醫生洪醫生。據了解，該顧問醫生被召見質問有否涉密時即辭職，近日被警方拘捕；據悉，涉事顧問醫生與洪醫生不咬弦，長期不和，事件又涉及個人利益問題，成為一場「白色巨塔」事件。

死者家屬張先生早前接受《東張西望》訪問時，曾透露事件始末。其母生前因患胰臟癌入將軍澳醫院接受治療，於今年2月在內視鏡超聲波穿刺手術後離世。張先生其後接獲匿名電話及信件，指「類似事故在涉事洪XX醫生操刀下已多次出現」，呼籲他向醫務委員會舉報。涉事醫生曾在錄音承認事件屬其個人失誤，惟其後院方指事件屬於手術併發症，並非醫療事故。