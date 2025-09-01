虐兒｜強制舉報條例明年實施　有中學加強培訓教師及上網上課程

《強制舉報虐待兒童條例》將於明年1月20日起實施，規定包括社會福利、教育及醫療衛生界的25類指明專業人員，必須舉報嚴重虐兒個案。香港救助兒童會總幹事曾迦慧對條例表示歡迎，形容是「行前咗一步」；但天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文表示，教育界人士也擔心誤墮法網，所以他會加強培訓學校教師，亦會要求他們上網上課程，加強對條例的認識。



香港救助兒童會總幹事曾迦慧形容設《強制舉報虐待兒童條例》是「行前咗一步」。（洪戩昊攝）

香港救助兒童會總幹事曾迦慧對條例表示歡迎，因為其他國家也有類似做法，形容本港是「行前咗一步」。她表示，舉報並非最重要，長遠要建立預防文化，期望政府可設立跨專業工作小組，回應舉報個案的後續跟進工作。她認為可將條例內容納入具舉報責任的專業人士的職前培訓課程之中，有助他們在日後工作中更有效識別及處理懷疑個案。

天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文表示親身用完政府早前推出的《強制舉報者指南》後，認為不用憂慮誤墮法網。（洪戩昊攝）

校長：指南有助分辨是否需要強制舉報

天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文指，以往教育界做法是先通報予校長，與條例實施後的做法不同，所以學校要修訂原本的決策流程圖，而教育界人士也擔心誤墮法網。

不過，他表示親身用完政府早前推出的《強制舉報者指南》後，認為不用憂慮誤墮法網，因為指南有助分辨是否需要強制舉報。為進一步消除學校持份者的疑慮，他會加強培訓學校教師，亦會要求他們上網上課程，加強對條例的認識，更會向家長介紹條例。

至於會否擔心強制舉報機制令學生與老師或學校社工關係破裂，他則表示求助學生一向也會擔心求助後對方會報警。而他認為處理這些個案沒有單一方程式，所以呼籲社會給予老師或學校社工體諒及支持。

他預料條例實施後，個案數量或會增加，促請政府增加緊急宿位安置有需要暫時脫離家庭的兒童。