政府飲用水風波補鑊 物流署長發指引 部門採購時要審查入標公司
撰文：陶嘉心
出版：更新：
政府早前從飲用水供應商「鑫鼎鑫」購買到冒牌飲用水，事後政府物流服務署承認，招標程序無規定購買貨物要進行盡職審查（due diligence），引發社會對政府招標制度的關注。有傳媒今日報道，署長陳嘉信近日向物流署及其他部門採購人員發出新指引，要求採購貨品時，須進行盡職審查，即審查入標公司。
物流署指，該文件為內部便箋，提醒同事在處理採購及物料管理事宜須提高警覺，以防範投標者和承辦商可能作出的欺詐行為。
要求查入標公司財務、有否破產紀錄、檢測報告真偽
《明報》今日報道指，物流署署長陳嘉信近日向物流署及其他部門採購人員發出新指引，要求人員採購貨品時，須盡職審查，了解入標競爭公司有否不良紀錄，例如財務狀况、破產紀錄等，也應驗證產品檢測報告等重要文件的真偽。
物流署：便箋提醒採購人員防範入標者欺詐行為
物流署回覆查詢表示，署方日前向各政策局及部門發出內部便箋，提醒同事在處理採購及物料管理事宜須提高警覺，以防範投標者和承辦商可能作出的欺詐行為。署方又指，便箋是為了配合由財經事務及庫務局檢視整體的採購機制和過程，加強當中不同節點上的把關能力和考慮不同優化措施的工作之一。
