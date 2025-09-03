海迅供應鏈遭高院頒清盤　有男子提出反對未獲接納

物流公司海迅供應鏈本年遭入稟申請清盤，案件今(3日)在高等法院聆訊時，呈請人中國銀行要求法庭頒下清盤令，並指獲另外兩名債權人支持，雖然有一男子聲稱公司正進行債務重組提出反對，惟聆案官何展鵬指該男子未能證明他能代表海訊發言，最後按呈請人要求，頒令海迅供應鏈清盤。



清盤呈請人為中國銀行(香港)有限公司，被呈請公司為海迅供應鏈有限公司。

海迅供應鏈有限公司今在高等法院被頒清盤。(黃浩謙攝)

代表呈請人的律師指出，相關文件已齊備，並有另外兩名債權人支持頒令把海迅供應鏈清盤。

有男子聲稱海迅正進行債務重組

一名聲稱代表海迅供應鏈的男子庭上表示，該公司正進行債務重組，但商討需時。呈請人回應指，不接納海迅供應鏈提出的方案，要求法庭頒下清盤令。

聆案官指該男子無權為公司發言

該男子其後多番想發言，但遭聆案官阻止。聆案官指，該男子未有相關文件，顯示他可以代表公司，程序上他無權發言，早前只是出於禮貌才讓他在庭上發言。聆案官其後頒令海迅供應鏈清盤，並需支付相關訟費。

海迅曾被指拖欠員工薪金

資料顯示，海迅供應鏈去年涉拖欠員工薪金，受影響員工曾向勞工處求助。此外，積金局於本年3月表示，海迅供應鏈旗下的海迅人力資源有限公司，未有為部份員工繳交去年6月至今年2月的強積金供款及附加費，涉款480萬元，而海迅其後補交約80萬元。

案件編號：HCCW 384/2025