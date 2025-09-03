中國閱兵｜港教育界直播　當活動升旗手男生自豪：噚晚少少瞓唔著

今日（3日）是中國抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，教聯會連同多個教育團體今早舉辦升旗儀式及直播北京舉行的九三閱兵。有負責升旗的中學生指，昨晚因期待觀賞閱兵而失眠，「噚晚都有少少訓唔著，好期待今日（中國閱兵）展示出嚟新裝備」。



教聯會今日（3日）連同多個教育團體舉辦升旗儀式，並直播閱兵儀式。（賴卓盈攝）

教育局署理局長施俊輝寄語港生傳承先烈愛國之情 成愛國愛港新一代

教聯會連同逾30個教育團體舉辦升旗儀式，並直播北京九三閱兵活動，近200人參加，大部份為中學生。教育局署理局長施俊輝致辭指，觀賞閱兵是最好的國安及愛國主義教育，寄語香港學生傳承先烈愛國之情，成為愛國愛港的新一代。

來自佛教黃允畋中學的中六學生郭栩亨，為今日升旗儀式升旗手之一。他指感到非常自豪，「80年前，中國人打贏抗日戰爭。80年後我哋可以安穩過日子，感到非常開心自豪」。

作為軍事迷，他說昨晚就非常期待觀賞閱兵，尤其期待見到新的國家軍備「都有少少瞓唔著，好期待今日展示出嚟新裝備。我感到好自豪，身為中國人，住喺中國非常開心。」他指，觀賞閱兵可令香港學生更了解國家發展，認識國家軍隊裝備的先進，鼓勵身邊同學一同觀看。

郭同學表示，昨晚因期待閱兵儀式而「有少少訓唔著」。（賴卓盈攝）

中四學生彭嘉潤：和平得來不易

郭得勝中學中四學生彭嘉潤表示自小學開始便會觀賞每一屆閱兵儀式，他留意到近年國家軍備愈發先進，因而感到自豪。他認為觀看閱兵可令香港學生了解國家軍備的進步，從而鞏固國家安全意識。他指今年是抗戰勝利80周年，感受較為深刻，「和平得來不易，我哋享受嘅和平係好多先烈為我哋打返嚟」。

彭同學（右）認為觀賞閱兵可鞏固學生的國家安全意識。（賴卓盈攝）

施俊輝致辭時指，教育局一向重視抗戰歷史教育，包括舉辦內地考察活動、聯同大專院校舉辦學術研討會等。他指，今日學界積極響應教育局號召，安排同學觀看閱兵，是最好的國家安全及愛國主義教育。他寄語香港學生承傳先烈的愛國精神，成為愛國愛港的新一代。