中國閱兵｜觀塘APM商場逾百人觀看直播　市民讚：一次比一次壯觀

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大閱兵今早（3日）在北京天安門廣場舉行，全港多個地點直播閱兵，其中在觀塘APM商場有逾百人在中庭觀看直播。有市民特地相約朋友到商場觀賞，形容「一次比一次壯觀」，今次展出的武器更多；亦有市民說以往甚少留意閱兵，但2019年反修例事件令她開始留意政治新聞， 及後亦對國家的身份認同亦有所提高，感嘆「中國短短幾十年去到咁，真係唔簡單」。



9月3日，觀塘APM商場有逾百人在中庭觀看中國閱兵儀式直播。（黃寶瑩攝）

早上約10時，觀塘APM商場有過百人在中庭觀看大屏幕的閱兵直播，大部分為長者。市民葉先生表示特地相約朋友到場觀賞，認為商場屏幕更大，看起來更壯觀。他說家族成員曾為中央政府工作，令他感受甚深，又稱之前每次閱兵都會觀看，認為今次展出的武器數量較多。

一次比一次壯觀，自己作為中國人覺得開心！ 葉先生

市民葉先生表示，特地相約朋友到商場觀賞，認為商場屏幕更大。（黃寶瑩攝）

另一市民潘太太約9時半到商場觀看直播，認為十分壯觀，尤其是近日看過電影《南京照相館》後感受更深。她坦言之前甚少留意閱兵，但隨着年紀漸長、見識更廣，加上2019年社會事件令她開始留意政治，對國家的身份認同感與日俱增，因此特地到商場觀賞。

中國短短幾十年去到咁，真係唔簡單。 潘太太

市民潘太約9時半到商場觀看直播，認為十分壯觀，尤其是近日看過電影《南京照相館》後感受更深。（黃寶瑩攝）

66歲毛先生上班前到商場觀賞閱兵，認為氣勢很好、十分壯觀。他稱過往都有觀看閱兵，形容是「中國國家大事，要知道自己國家實力有幾強」，並稱會逗留約一小時。

66歲毛先生上班前到商場觀賞閱兵，認為氣勢很好、十分壯觀。（黃寶瑩攝）

