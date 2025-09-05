李家超稱積極推進北都大學教育城　盼教資會鼓勵大學多拓科研合作

政府計劃在北部都會區發展「北都大學教育城」，特首李家超今日與大學教資會成員會面，稱政府正積極推進北都大學教育城的建設，期望教資會繼續鼓勵本地大學與海外及內地院校合作，開拓更多科研合作和交流項目。教資會主席雷添良向特首介紹教資會推展的各項工作，特別談及2025至2028三年期規劃工作下的戰略發展方向，和院校管治的重要性。



教資會稱將繼續與八大聯手，培養本地人才和吸納各地精英，推廣「留學香港」品牌。(資料圖片)

今次會面就香港高等教育的最新發展，以及院校管治、本地及海外大學的戰略發展方向、高等教育對發展的貢獻和研究與知識轉移的關係等議題交流意見。

政務司司長陳國基、教育局局長蔡若蓮、創新科技及工業局局長孫東、特首政策組組長黃元山，以及教育局常任秘書長陳穎韶亦有出席。

教資會主席雷添良向行政長官李家超介紹教資會推展的各項工作，當中特別談及2025至2028三年期規劃工作下的戰略發展方向和院校管治的重要性。教資會將繼續與八大聯手，培養本地人才和吸納各地精英，推廣「留學香港」品牌，為建設香港成為國際專上教育樞紐作出積極貢獻。

李家超表示，政府正積極推進北都大學教育城的建設，期望教資會繼續鼓勵本地大學與海外及內地院校合作，發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，通過靈活創新的發展模式，開拓更多科研合作和交流項目，提升香港學術及研究的國際影響力，促進香港新質生產力的發展。