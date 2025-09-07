漁護署去年接收近1500隻貓狗　唐狗因移民被遺棄　3年後終被領養

遺棄寵物的個案屢見不鮮，漁護署轄下動物管理中心去年接收近1,500隻貓狗。為了讓毛孩尋找新家，漁護署推出領養動物計劃，動物被送往管理中心後，由獸醫進行身體檢查及評估，若狀況良好便會轉交17間伙伴動物機構作領養安排。



其中7歲唐狗Abigail三年前因前主人移民被遺棄，直至去年被一對夫婦暫託，再轉為正式領養，領養人憶述Abigail為他們的家帶來改變，有時工作遇到不快，回家見到牠便覺得放鬆。領養人說，社會仍有佷多狗隻被遺棄，呼籲市民支持領養動物。



領養人Chi Chi難忘初次遇到唐狗Abigail的經歷：「我哋第一次見到佢，就知道佢係我哋隻狗！」（羅國輝攝）

7歲的唐狗Abigail，因前主人移民被遺棄至漁護署，直至去年被一對夫婦暫託，再轉為正式領養，終於尋獲一個新家庭。（羅國輝攝）

狗主夫婦由暫託轉為領養：第一次見到就知係我哋隻狗！

現年7歲的雌性唐狗Abigail，3年前因前主人移民被遺棄至漁護署，經獸醫進行身體檢查和行為觀察後，情況大致良好，同年被送往貓狗領養慈善協會作領養。至2024年，Abigail輾轉被一對夫婦暫託，其後轉為正式領養。領養人Chi Chi難忘初次遇到Abigail的經歷：「我哋第一次見到佢，就知道佢係我哋隻狗！」

她說和丈夫一直喜歡狗隻，惟雙方為口奔馳，起初只為朋友暫託狗隻，累積經驗後希望養狗，但由於生活模式未必適合養小型犬，故選擇暫託Abigail。她說原本安排數星期觀察期，視乎其適應程度才作出領養決定，沒料牠抵家首日已流露對新主人的信任，「佢一入到屋企就會睇住我哋、跟住我哋，佢塊面好似喺到話『我可以信任你，你會保護我』，我個心已經冧晒。」

Chi Chi憶述經常帶Abigail行山，相處一星期已變得熟稔；有時工作遇到不快，回家後見到Abigail便覺得放鬆。直至有一日，她看到社交平台上為Abigail尋家的帖文時感到生氣，決定主動聯絡協會作領養。她說社會上仍有佷多狗隻被遺棄，而且不希望支持寵物繁殖市場，所以選擇領養而非購買。

根據漁護署數據，其轄下動物管理中心去年接收1,012隻狗、465隻貓、1,742隻主要為懷疑非法進口及未符合進口要求而被充公的其他動物，包括兔、倉鼠等。（羅國輝攝）

漁護署獸醫師（動物管理）關晉樂表示，動物被送往管理中心後，會核對報失紀錄、持續進行身體及性情評估等。（羅國輝攝）

僅四成狗被領養 漁護署獸醫指仍有進步空間

根據漁護署數據，轄下動物管理中心去年接收1,012隻狗、465隻貓，另有1,742隻主要為懷疑非法進口及未符合進口要求而被充公的其他動物，包括兔、倉鼠等；獲新主人領養的比例分別為41%、39.9%、5.4%。

漁護署獸醫師（動物管理）關晉樂表示，獲領養的大部份為流浪動物、主人棄養或被扣留的動物個案。他承認領養數字仍有進步空間，尤其是疫情後領養人數減少，料因通關後市民外出旅遊、活動增多，有別於疫情期間經常留在家中。

漁護署捉走動物後會人道處理？獸醫：盼為其尋合適主人

關晉樂表示，動物被送往管理中心後，會核對報失紀錄、持續進行身體及性情評估等，若動物有攻擊性，便安排行為治療令牠融入新環境，如情況合適便轉交17間伙伴動物機構作領養；一般而言，動物可在管理中心逗留數星期至數個月不等。

對於社會有指動物被漁護署捕獲後會遭人道處理，關晉樂指說法不正確，又說希望為動物尋找合適的新主人。不過，若動物情況不佳，例如病情嚴重等，經評估後便會人道處理。

貓狗領養慈善協會創辦人Jen表示，其接收的動物之中，約七成由漁護署轉交，包括名種貓狗等。（羅國輝攝）

左起：領養人Alastair Robert Dunn、Chi Chi Huang、貓狗領養慈善協會創辦人Jen。（羅國輝攝）

動物機構稱有主人因電影養狗 熱潮後棄養

貓狗領養慈善協會創辦人Jen表示，早年有電影掀起養柴犬熱潮，惟潮流過後不少人始發現柴犬難養，於是棄養；又提及移民潮令不少寵物被遺棄。她強調，被遺棄的動物不等於「有病、有行為問題」，希望市民多支持領養動物。

她說，協會接收的動物之中，約七成由漁護署轉交，包括名種貓狗等。她說接收動物後會先帶牠看獸醫，包括檢查心絲蟲、杜蟲等。由於協會暫未有合適地方安置動物，故先另覓寄養家庭，同時透過社交平台為毛孩尋家。

協會每個周末亦會安排領養日，其後由義工進行配對，例如檢查領養人有否安裝貓網等。倘成功領養便須付一筆「小費用」。她透露未來將在屯門設立動物收容所，安置等待被領養的動物，目標明年第二、三季啟用。