漁護署望復育特色農作物推本地農業　計劃建立本地漁農產品新品牌

位於上水鄉郊的大龍實驗農場，是全港唯一一個由政府負責運作的實驗農場。種有黃皮紅肉的有機西瓜品種「黛安娜」和各式有機蔬果，也有本地稻米品種「花腰仔」等具本土特色的農產品。漁護署表示, 希望透過復育有特色或具本地歷史背景的農作物品種，為農友提供多一個賣點，亦會為本地農業升級轉型提供支援。漁護署更計劃建立本地漁農產品新品牌，並設立生產標準、認證、溯源制度等，確保品質達標，進而推廣銷售。



漁護署2019年將寄存在國際種子銀行的種子帶回香港後，成功在大龍農場復育的「花腰仔」。(政府新聞處影片截圖)

漁農自然護理署農業主任張栢然。(政府新聞處圖片)

漁農自然護理署農業主任張栢然指，本港食物供應主要依賴進口，本地農產品多為補足需求，因此本地農業一般以精耕細作的方法，主力生產高價值作物。有見及此，漁護署希望透過復育有特色或具本地歷史背景的農作物品種，為農產品提供賣點，以吸引消費者。而署方近年復育的品種，便包括鶴藪白菜和「花腰仔」。

其中，在環控溫室內種植的「花腰仔」，是漁護署2019年將寄存在國際種子銀行的種子帶回香港後，成功在大龍農場復育，並向農民推廣的品種，使本地優質稻米重返市場，讓市民有機會品嘗。

漁農自然護理署農業主任潘嘉欣。(政府新聞處圖片)

另外, 因應利用高新科技推動農業可持續發展是全球大趨勢，不單可減少對人力的依賴，也有助應對氣候變化帶來的挑戰。所以為推動本地漁農業升級轉型，漁農自然護理署農業主任潘嘉欣表示，政府2023年推出漁農業可持續發展藍圖，提出八大發展範疇和具體措施，包括提供財政支援、技術支援、改善營銷環境等措施，並提出發展農業園、都市農業等，希望協助業界邁向現代化和可持續發展。

漁護署指會透過十億元的農業持續發展基金，協助本地農業轉型至可持續和高增值的作業模式，提高業界整體競爭力。亦設有農場改善計劃，資助農戶購置新型機械和設備。協助農民提高生產力。(政府新聞處影片截圖)

在財政支援方面，漁護署指會透過十億元的農業持續發展基金，協助本地農業轉型至可持續和高增值的作業模式，提高業界整體競爭力。基金亦設有農場改善計劃，資助農戶購置新型機械和設備。除協助農民提高生產力，署方也積極向消費者推廣本地漁農產品。

漁護署計劃於2025至26年內會建立一個安全、低碳、優質，涵蓋各類本地漁農產品的新品牌。(政府新聞處影片截圖)

署方計劃於2025至26年內會建立一個安全、低碳、優質，涵蓋各類本地漁農產品的新品牌。新品牌會為漁農產品建立生產標準、養殖方法、認證、溯源制度等，以確保品質達標。