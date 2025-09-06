全港首間香港中醫醫院12.11正式服務　預計每年門診量達40萬人次

位於將軍澳的香港中醫醫院將於今年12月11日正式投入服務，為全港首間中醫醫院，預計門診量為每年40萬人次，設中西藥房、放射診斷設施及教研設施等。醫院將提供門診及日間住院服務，但不會提供急症室服務，並設六個中醫分科服務，而醫院所設人才庫已有700人登記參與，其中中醫師佔比例達七成。



香港中醫醫院今年12月11日正式投入服務。（資料圖片/翁鈺輝攝）

與三間大學、醫管局等合作 設中醫文化主題展

香港中醫醫院營運機構已與香港中文大學、浸大及香港大學、醫院管理局及18區中醫診所暨教研中心落實合作機制。香港中醫醫院亦已分別與廣東省中醫院、德國魁茨汀醫院及澳洲西悉尼大學簽署戰略合作協議。

香港中醫醫院大樓附以中醫文化主題展陳設計作品及相關背景資訊，向公眾推廣中醫藥文化及展示香港中醫藥業的發展。醫院設計注重綠化與環保，花園以五行元素及山水石林為設計脈絡，營造綠色環境以體現環保型醫院的理念。

全港首間醫院採用「組裝合成法」 設有400張病床

醫院設計包括運用再生能源的建築設施、輔以物聯網技術支援的醫療設備，醫院大樓同時採用多功能性及具靈活彈性的模組設計空間規劃概念，是本港首個採用「組裝合成」建築法的多層式醫院項目。

香港中醫醫院佔地約42,900平方米，樓高八層及一層地庫，將設有400張病床，當中包括250張住院病床、90張日間病床、40張兒科病床及20張設於臨床試驗及研究中心的病床。醫院設有70間診症室及45間治療室，預計門診量約為每年40萬人次。

香港中醫醫院佔地約42,900平方米，樓高八層及一層地庫，將設有400張病床。（資料圖片/李澤彤攝）

設中西藥房、教學設施等 不提供急症室服務

香港中醫醫院設有各種診斷和治療設施，包括中西藥房、放射診斷設施（包括 X 光、電腦掃描造影、磁力共振）、超聲波、內視鏡設施、病理化驗室、中央消毒物料供應、負壓隔離室等。醫院內的主要教學及科研設施包括臨床試驗及研究中心、演講廳、研討設施、模擬及訓練中心、教學診症及治療室、學生附屬設施及大學職員辦公室等。

香港中醫醫院的服務範疇涵蓋基層、第二層及第三層的醫療服務。其將提供純中醫、中醫為主和中西醫協作服務，服務模式包括住院、日間住院、門診及社區外展服務，將不會提供急症室服務、全身麻醉科手術服務、深切治療及分娩服務。

跨專業團體協作 開院首年提供門診及日間住院服務

醫院的醫療服務將由跨專業的醫療團隊協作提供，團隊由中醫、西醫、護理人員、中西藥專業及其他專職醫療人員組成。按病人的臨床需要，中醫和西醫會以會診模式來提供醫療服務。醫院亦會提供綜合復康服務，包括物理治療、職業治療、言語治療及其他專職醫療服務。

在開院首年，醫院將提供門診及日間住院服務，並以建立臨床團隊為主要目標之一。門診服務分為全科門診、分科門診、私家門診、專病中心及治未病中心。首年的日間住院服務設25張病床，以專病治療為核心，處理較複雜或一系列的中醫治療，以及中醫主導的跨專業協作治療。

設六個中醫分科服務 中醫師佔比例達七成

香港中醫醫院在開院後將全面開展六個中醫分科服務，包括中醫內科、中醫外科、中醫婦科、中醫兒科、中醫骨傷科及中醫針灸科服務。在開院時隨即開展的12個中醫專病項目包括中風後復康、腫瘤復康或紓緩、老年退化性疾病、不孕及產前後治理和皮膚頑病等。

在開院後第二年起，醫院會分階段提供全面住院服務，計劃於開院起計五年內全面開展各類醫療服務，包括啟用臨床試驗及研究中心。

香港中醫醫院還設立了人才庫，對象為有意參與醫院工作的中醫師、中藥專業人員及其他醫護人員。人才庫的成員將獲優先考慮參與醫院相關的培訓項目。截至目前，人才庫登記人數已逾700人，其中中醫師佔比例達七成。與此同時，香港中醫醫院已與廣東省中醫院簽署戰略合作協議，包括分批派遣中醫師、中藥專業人員及護士前赴廣東省中醫院進行培訓交流。