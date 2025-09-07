政府部門防風｜房委會屋邨地盤做好準備　民政總署協調關愛隊出動

風球塔巴迫近本港，天文台考慮今晚（7日）9時20分改發八號風球。多個政府部門也有進行防風工作，房委會在屋邨及轄下地盤均做了防範措施，而民政總署則在多區預備應對颱風。另外，民安隊亦到了大澳為居民傳遞防災應急信息，並協助居民搬動傢俱以減少水災可能會出現而帶來的損失。



房委會的屋邨管理人員已檢查及清理排水渠、檢查大廈公眾地方的窗和門閘等。

房委會：屋邨、地盤均做好準備

房委會的屋邨管理人員已檢查及清理排水渠、檢查大廈公眾地方的窗和門閘、檢查及穩固天台物件、巡查及確保邨內樹木穩固、移除公眾露天地方的雜物或鬆脫物、穩固臨時設置的交通標誌和封路障礙物等，以及放置沙包於地下大門。



另外，房委會轄下地盤的施工承建商亦已在地盤做好防範措施，包括檢查棚架以確保安裝穩固、移離棚架附近的鬆散物料、拆除塑膠帆布及綁緊安全網、用防水布或類似物料覆蓋工地露天存放的建築材料、用防水布覆蓋正在施工階段的斜坡表面、在挖掘地點的邊緣放置沙包、容許天秤的吊臂自由擺動、將吊運車放置在最小半徑內，並將吊鈎升到最高位置、將流動機械移至平坦的地方、將吊船降落到最低的位置及加以穩固、確保注水式屏障穩固、檢查及確保工地去水道暢通及去水道的抽水泵運作正常。





施工地盤的緊急應變小組成員亦會提高警覺，為工地人員提供大雨和熱帶氣旋警報的預告，以隨時採取適當措施、應對突發事件，於暴風雨後亦會安排合資格人員檢查棚架。

民政處協調關愛隊協助防風措施

民政總署署長杜潔麗及離島民政專員楊蕙心前日（5日）到大澳了解預防水浸的措施，確保相關部門可以有效應對水浸威脅，以保障市民生命財產安全。

民政總署署長杜潔麗（右）及離島民政專員楊蕙心前日到大澳了解預防水浸的措施，確保相關部門可以有效應對水浸威脅，以保障市民生命財產安全。

為減低風暴對大澳居民可能造成的影響，離島民政處一直與有關部門保持緊密聯繫，協調相關部門同機構加強防備，並按照「大澳嚴重水浸緊急應變計劃」做好應對風暴的準備。

另外，多區民政處亦協調關愛隊、其他部門及相關地區人士為居民提供適切協助，包括以下：

大嶼山關愛隊今早出動，協助居於棚屋及低窪地帶的居民升高大型傢俬及電器；亦安排轉送有需要長者到龍田收容中心。



西貢區健明關愛隊於打風前夕巡區。鑑於上次十號風球導致健暉樓防煙門被吹毀，健明關愛隊隊員未雨綢繆，於本次颱風來襲前，已使用沙包同鐵馬預先加固該門，防止再次被吹毁。



北區民政處已敦促承建商加緊留意及清理區內渠道，並在區內放置沙包，減低水浸風險。



黃大仙民政處安排人員今早清理黃大仙區主要幹道，包括龍翔道。



大埔民政處安排承建商持續留意區內渠道狀況，保障疏導能力。



沙田區的庇護中心已準備好物資，為需要入住的人士提供服務。



由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，民政總署已設立一條24小時緊急事故熱線2572 8427供市民查詢有關消息。

民安隊前往大澳協助

民安隊於塔巴來臨前，前往大澳為居民傳遞防災應急信息，並協助居民搬動傢俱以減少水災可能會出現而帶來的損失。