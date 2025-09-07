塔巴風球｜中央氣象台：周一凌晨到中午在珠海至湛江一帶沿海登陸

【打風／天文台／HKO／塔巴／Tapah／3號風球／8號風球／移動路徑／周末天氣】內地中央氣象台7日（周日）早上通報，南海熱帶低壓於6日（周六）晚上8點鐘加強為今年第16號颱風「塔巴」（熱帶風暴級），預計塔巴將於8日（周一）凌晨到中午在廣東珠海至湛江一帶沿海登陸。



中央氣象台預計塔巴將於8日（周一）凌晨到中午在廣東珠海至湛江一帶沿海登陸。（中央氣象台）

中央氣象台指，塔巴的中心7日早晨5點鐘位於廣東省茂名市電白區東南方向約495公里的南海北部海面上，中心附近最大風力有9級（23米/秒），中心最低氣壓為990百帕，七級風圈半徑180-260公里。

中央氣象台預計塔巴將以每小時10-15公里的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，並將於8日凌晨到中午在廣東珠海至湛江一帶沿海登陸（強熱帶風暴級或颱風級，28-33米/秒，10-12級），登陸後強度逐漸減弱。

中央氣象台預測，9月7日早上8時至8日早上8時，南海大部、西沙群島、中沙群島和黃岩島附近海域、廣東沿海、珠江口區、海南島東部沿海將有6-8級大風，其中南海北部的部分海域和廣東中西部沿海風力可達9-10級，颱風中心經過的海域或地區風力可達11-12級，陣風13-14級。

中央氣象台又預測，9月7日早上8時至8日早上8時，福建東南部、廣東中南部、海南島東部等地部分地區有大到暴雨，其中，廣東東南部沿海等地部分地區有大暴雨（100-120毫米）。