塔巴風球｜飛行定翼機「探風」　風眼曝光　惟衞星圖未見「眼珠」

熱帶風暴塔巴穩定地向西北偏北方向移動，料會持續增強。天文台今日（7日）再同政府飛行服務隊合作，中午時分利用定翼機在塔巴上空投放「下投式探空儀」，在塔巴中心附近錄得超過每小時85公里近地面風速，並拍攝到塔巴「風眼」開始成形，惟衞星圖未見明顯「眼珠」，中心雲量較薄，外圍有旋轉雲團。



熱帶風暴塔巴9月7日下午15時集結在香港以南約340公里，中心附近最高持續風速每小時85公里。（天文台圖片）

天文台下午2時45分表示，預測塔巴會進一步增強並靠近廣東西部沿岸，在明早（8日）於香港西南面200公里內掠過。其烈風區將會逐漸影響珠江口一帶，本港風勢將逐步增強。天文台會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。

預料本港今日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。明日仍有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，明早部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

政府飛行服務隊9月7日中午飛到風暴中心投放「下投式探空儀」，並拍攝「風眼」結構稍為成形。（天文台Facebook圖片)

天文台：「下投式探空儀」數據助分析強度和三維結構

天文台表示，政府飛行服務定翼機投下的「下投式探空儀」，收集到大氣不同高度風向風速、氣壓、 濕度等氣象資料。今次在塔巴中心附近錄得超過每小時85公里近地面風速，這些數據有助天文台分析熱帶氣旋強度和三維結構。

9月7日下午15:20的衞星圖像顯示，熱帶風暴塔巴集結在南海北部，未有明顯的風眼。（天文台圖片）

2016年起引入下投式探空系統 曾探測颱風山竹及天鴿

政府飛行服務隊與天文台是於2016年起引入下投式探空系統，同年9月完成首次任務。雙方在2023年11月24日記者會表示，截至當日定翼機挑戰者605號共出動57次，收集了38個熱飛氣旋的氣象數據，包括2017年的颱風山竹、天鴿及近月的颱風蘇拉、小犬等。

政府飛行服務隊與天文台2016年起引入下投式探空系統，同年9月完成首次任務，截至2023年11月24日共出動57次，收集了38個熱飛氣旋的氣象數據。（資料圖片／鄧宇詩攝）

飛行服務隊意外飛入了颱風「莫拉菲」中心成起點

下投式探空系統以飛機從高空投放內置氣象探測器和全球衛星定位系統的探空儀，探空儀在下降過程中會記錄不同位置的風向、風速、溫度、氣壓、濕度等資料。收集到的氣象數據會由無線電發射裝置傳送至飛機，再經衛星系統即時傳送到香港天文台作分析用。

政府飛行服務隊是在2007年一次遠程搜救任務中，意外飛入了颱風「莫拉菲」中心範圍而收集到相關數據。到2011年，飛行服務隊與天文台合作範圍擴展至南中國海，每當熱帶氣旋移近香港，挑戰者605號定翼機就會飛近熱帶氣旋中心收集天氣數據，其後在2016年斥資900萬元引入下投式探空系統，以探空儀收集颱風數據。

政府飛行服務隊與天文台2016年起引入下投式探空系統，同年9月完成首次任務。每次行動時，會在機尾投下「下投式探空儀」。（資料圖片／鄧宇詩攝）

