塔巴風球｜天文台最快晚上發8號風球　最新料明初時高地吹10級風

3號風球現正生效。熱帶風暴塔巴穩定地向西北偏北方向移動，天文台今日（7日）下午調整了預測，料塔巴明早（8日）於香港西南面「200公里內」掠過，比今早料於香港西南面「200公里左右」掠過為近，並新增料其烈風區 (8至9級風力）將會逐漸影響珠江口一帶，因此會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發8號風球。



天文台下午4時半更新九天天氣預報，調高明日風力預測，料吹東南風7至8級，初時高地達10級、即暴風，稍後南風6級。



熱帶風暴塔巴9月7日下午17時集結在香港以南約310公里，中心附近最高持續風速每小時85公里。（天文台圖片）

隨着熱帶風暴塔巴向北移動並逐漸靠近廣東西部，天文台下午表示，會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。

AI人工預報模式「風烏」料熱帶風暴塔巴的強風圈覆蓋本港。（天文台圖片）

天文台9月7日下午4时半更新九天天氣預報，料9月8日吹東南風7至8級，初時高地達10級。稍後南風6級。（天文台圖片）