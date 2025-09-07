塔巴風球｜天文台最快晚上發8號風球 最新料明初時高地吹10級風
倪清江
出版：更新：
3號風球現正生效。熱帶風暴塔巴穩定地向西北偏北方向移動，天文台今日（7日）下午調整了預測，料塔巴明早（8日）於香港西南面「200公里內」掠過，比今早料於香港西南面「200公里左右」掠過為近，並新增料其烈風區 (8至9級風力）將會逐漸影響珠江口一帶，因此會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發8號風球。
天文台下午4時半更新九天天氣預報，調高明日風力預測，料吹東南風7至8級，初時高地達10級、即暴風，稍後南風6級。
隨着熱帶風暴塔巴向北移動並逐漸靠近廣東西部，天文台下午表示，會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。
