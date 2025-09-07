塔巴風球｜教育局：所有中小幼等日校周一停課 夜校安排明日公布
撰文：洪戩昊
出版：更新：
由於天文台將在今晚（7日）9時20分改發八號熱帶氣旋警告信號，將至少維持至明日上午11時。教育局宣布所有日校明日停課，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心，夜校上課安排將於明日公布。
根據教育局《熱帶氣旋及持續大雨幼稚園及日校適用的安排》，當天文台發出八號預警或八號或以上熱帶氣旋警告信號，所有學校均應停課。
天文台在下午5時45分指，按照現時預測，塔巴會繼續靠近廣東西部沿岸，本地風勢會進一步增強。天文台會在今晚9時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。預料塔巴會在明早日出前後於香港西南面200公里內掠過，隨後在廣東西部登陸，八號烈風或暴風信號會至少維持至明早11時。
約15分鐘後，教育局宣布所有日校，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心明日停課，夜校上課安排將於明日公布。
