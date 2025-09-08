塔巴風球｜成都客幸運遇著風 尖東海傍興奮手舞足蹈︰要去買彩票
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
【打風／天文台／HKO／塔巴／Tapah／3號風球／8號風球／】隨着塔巴逐步遠離本港，天文台已在今午（8日）1時10分改發三號強風信號。尖沙咀天星碼頭一帶早上只有麥當勞及一間小食店營業，該店負責人認為塔巴帶來的風雨不算強，不及過去發出8號風球的熱帶氣旋，因此早上如常營業。
另一邊廂，海濱聚集零星的追風族，其中來自成都的張小姐非常興奮，雖然無法欣賞維港的美景，但認為是不一樣的體驗，更高呼︰「這種天氣都能遇到，要去買彩票！」
熱帶氣旋塔巴的環流今早仍然影響本港，天文台維持八號烈風或暴風信號，尖沙咀海濱一帶幾乎所有店舖關門，僅麥當勞及一間小食店營業。同時約10名民安隊出動，勸喻旅客及記者注意安全，切勿站在岸邊追風。
天星碼頭小食店8號風球營業 負責人評︰風雨不算強
「天星碼頭九龍駅香港小食」今早9時開店，負責人冷先生居於尖沙咀，因此他無懼風雨如常開門。他認為塔巴帶來的風雨不算強，不及過去發出8號風球的熱帶氣旋。「如果尖沙咀呢個區域，應該唔夠八號，平時打八號，風雨都大過呢度好多。」
開店1.5個小時約10人買魚蛋或奶茶
雖然街上風雨交加，但冷先生沒有臨時加價，開店1.5個小時有約10人購買魚蛋或奶茶，主要以旅客為主。他不擔心塔巴減低今日的生意額，強調雨天也會影響維港的景觀，對此感到習以為常。
成都旅客對打風感到幸運︰要去買彩票！
另一邊廂，尖沙咀海濱有零星的內地旅客追風。來自成都的張小姐表現興奮，不斷手舞足蹈，高呼非常幸運，打算追風後到附近的商場購買衣服，兩天後返回成都。「這種天氣都能遇到，要去買彩票！」
出發前沒預想到香港會連續幾天下雨
張小姐並非首次訪港，出發前沒預想到香港會連續幾天下雨，雖然無法欣賞維港的美景，但這一次親身感受到熱帶氣旋的吹襲，認為是不一樣的體驗。
塔巴風球｜12男女風暴期間受傷往公院急症室 渠務署確認3宗水浸塔巴風球．有片｜小女孩尖沙咀追風再回家作文：爸爸唔會畀我休息塔巴風球｜緊急應變支援中心通宵運作 卓永興、鄧炳強今早視察塔巴｜天文台改掛三號波 父上班前攜子追風 笑言港人都鍾意返工