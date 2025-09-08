塔巴風球｜成都客幸運遇著風　尖東海傍興奮手舞足蹈︰要去買彩票

【打風／天文台／HKO／塔巴／Tapah／3號風球／8號風球／】隨着塔巴逐步遠離本港，天文台已在今午（8日）1時10分改發三號強風信號。尖沙咀天星碼頭一帶早上只有麥當勞及一間小食店營業，該店負責人認為塔巴帶來的風雨不算強，不及過去發出8號風球的熱帶氣旋，因此早上如常營業。



另一邊廂，海濱聚集零星的追風族，其中來自成都的張小姐非常興奮，雖然無法欣賞維港的美景，但認為是不一樣的體驗，更高呼︰「這種天氣都能遇到，要去買彩票！」



天文台9月8日早上維持八號烈風或暴風信號。（歐陽德浩攝）

尖沙咀海濱有零星的內地旅客追風。（歐陽德浩攝）

9月8日早上10時，有約10名民安隊出動，勸喻旅客及記者注意安全，切勿站在岸邊追風。（歐陽德浩攝）

熱帶氣旋塔巴的環流今早仍然影響本港，天文台維持八號烈風或暴風信號，尖沙咀海濱一帶幾乎所有店舖關門，僅麥當勞及一間小食店營業。同時約10名民安隊出動，勸喻旅客及記者注意安全，切勿站在岸邊追風。

天星碼頭小食店8號風球營業 負責人評︰風雨不算強

「天星碼頭九龍駅香港小食」今早9時開店，負責人冷先生居於尖沙咀，因此他無懼風雨如常開門。他認為塔巴帶來的風雨不算強，不及過去發出8號風球的熱帶氣旋。「如果尖沙咀呢個區域，應該唔夠八號，平時打八號，風雨都大過呢度好多。」

小食店負責人冷先生認為塔巴帶來的風雨不算強，不及過去發出8號風球的熱帶氣旋。（歐陽德浩攝）

「天星碼頭九龍駅香港小食」9月8日在8號風球期間營業。（歐陽德浩攝）

開店1.5個小時約10人買魚蛋或奶茶

雖然街上風雨交加，但冷先生沒有臨時加價，開店1.5個小時有約10人購買魚蛋或奶茶，主要以旅客為主。他不擔心塔巴減低今日的生意額，強調雨天也會影響維港的景觀，對此感到習以為常。

來自成都的張小姐說︰「這種天氣都能遇到，要去買彩票！」（歐陽德浩攝）

成都旅客對打風感到幸運︰要去買彩票！

另一邊廂，尖沙咀海濱有零星的內地旅客追風。來自成都的張小姐表現興奮，不斷手舞足蹈，高呼非常幸運，打算追風後到附近的商場購買衣服，兩天後返回成都。「這種天氣都能遇到，要去買彩票！」

來自成都的張小姐表現興奮，不斷手舞足蹈，高呼非常幸運。（歐陽德浩攝）

出發前沒預想到香港會連續幾天下雨

張小姐並非首次訪港，出發前沒預想到香港會連續幾天下雨，雖然無法欣賞維港的美景，但這一次親身感受到熱帶氣旋的吹襲，認為是不一樣的體驗。