塔巴風球｜緊急應變支援中心通宵運作　卓永興、鄧炳強今早視察

強烈熱帶風暴「塔巴」在香港以西掠過，天文台表示，8號風球預信號至少維持至下午1時。政府因應風暴再度啟動緊急應變機制，署理政務司司長卓永興今日聯同保安局局長鄧炳強，視察緊急事故監察及支援中心（EMSC），聽取各部門匯報防風部署。



卓永興在社交平台發文，詳列政府各部門應對措施，強調以「安全至上、生命至上」為核心原則。鄧炳強則表示，EMSC一如既往通宵啟動，政府跨部門人員會繼續密切留意市面狀況，即時調配人員支援各區需要。



保安局局長鄧炳強和署理政務司司長卓永興今早到緊急事故監察及支援中心視察，聽取跨部門工作人員匯報風暴的最新情況和各項應變部署的執行。（卓永興facebook）

跨部門協作超前部署

署理政務司司長卓永興在貼文指出，各政府部門就「塔巴」風暴已按預案執行多項具體措施。如：各區民政事務處聯同食環署、渠務署及路政署，提前清理易淤塞渠道並設置防水設施，同時動員地區力量提醒市民戒備；發展局統籌工務部門加固工地、預防水浸及山泥傾瀉等危險，並整合承建商資源以確保人力物力充足。

卓永興表示，渠務署除完成全港240個淤塞點清理外，更部署60隊應變隊伍及排水機械人，包括6台「龍吸水」及3台「小禹」排水機械人，必要時可擴充至180隊；土木工程拓展署則在低窪地區提供沙包，減低海水倒灌風險。

此外，樹木管理部門圍封高風險樹木區域，屋宇署督促檢查棚架與招牌穩固性；路政署安排130隊應急隊處理道路障礙；民政總署開放臨時庇護中心；運輸署24小時監控交通並發放資訊；各緊急救援部隊亦全面戒備以應對突發事故。

卓永興表示，在安全至上、生命至上的大原則下， 政府早已採取防禦和應急措施保障市民的生命安全和公共安全。（卓永興facebook）

目標：盡快恢復市面正常運作

卓永興在文末特別感謝政府部門、承辦商及公共交通營運商等人員堅守崗位，稱「市面得以安全有序運作」有賴其不懈努力。他強調政府將持續監察風暴動態，迅速調整應對策略，目標是盡快恢復市面正常運作，並將影響減至最低。