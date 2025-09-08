塔巴風球｜12男女風暴期間受傷往公院急症室　渠務署確認3宗水浸

塔巴襲港，天文台發出8號風球近16小時於今日（8日）下午1時10分除下，並改發3號風球。醫院管理局表示，截至今日下午十二時，九名男子和三名女子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。



小四學生Megan跟隨父親到尖沙咀「追風」，感受塔巴威力。（歐陽德浩攝）

小四學生Megan跟隨父親到尖沙咀「追風」，感受塔巴威力。（歐陽德浩攝）

有市民及遊客到尖沙咀「追風」，感受塔巴威力。（梁鵬威攝）

有市民及遊客到尖沙咀「追風」，感受塔巴威力。（梁鵬威攝）

1823及消防處分別收到35宗及127宗塌樹報告 渠務署確認三宗水浸

隨着塔巴逐漸遠離本港，天文台今日下午一時十分改發三號強風信號，取代昨晚（7日）九時二十分發出的八號東南烈風或暴風信號。截至今日下午一時二十分，民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有221人入住。截至今日下午一時，政府1823電話中心及消防處分別收到35宗及127宗塌樹報告，渠務署確認三宗水浸個案。政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。

塔巴吹襲後，有圍欄吹散了。（梁鵬威攝）

+ 4

有市民及遊客到尖沙咀「追風」，感受塔巴威力。（歐陽德浩攝）