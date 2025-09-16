施政報告2025｜消息：北都拆牆鬆綁引企業落戶　不排除直接批地

行政長官李家超明日（9月17日）發表任內第四份《施政報告》，將設有專門章節交代令其「心急如焚」的北部都會區未來發展。據《香港01》了解，政府將提出一系列「拆牆牆綁」的舉措，包括精簡行政程序與土地規劃，以靈活方式批出產業用地，吸引企業落戶，甚至不排除直接批地。



北都被視為香港未來重要經濟發展引擎及房屋供應主要來源，但自2019年提出相關概念以來，發展速度不盡如人意。李家超近月多次直言對北都發言「心急如焚」。發展局正尋求精簡土地發展程序，局長甯漢豪在今年7月曾表示，正研究設立新機制，直接向產業批地，無須每次經行政會議審批，而是將具體的審批權轉授予政策局，以展現靈活競爭力。

9月16日，行政長官李家超行會前會見傳媒，展示新一份施政報告封面。（黃寶瑩攝）

設立高層次專責機構 打破行政壁壘

對於北部都會區的管理體制，設立高層次專責機構成為多個政黨的共識，重點旨在打破現有部門行政壁壘，整合規劃、審批、開發權限，提高效率。

立法會選委界議員江玉歡、陳月明、周文港日前聯同大灣區發展基金會發表研究報告《市場主導、體制創新、提速提效發展北部都會區對策研究報告》建議成立「北都開發局」（啟用獨立項目公司，政府給予起始資金，之後機構自負盈虧，政府分期向管理局劃撥土地開發）。

民建聯劉國勳則在黨派提交施政報告建議後亦專門於社交平台發文討論北都發展事宜，建議成立「北都管理局」，由倡導、決定到行動，一體化推動項目高效落地。上述議員倡議制定《北都開發局條例》或《北部都會區條例》，為北部都會區發展提供法例上的空間。

行政長官李家超表示，未來北部都會區的面積約佔香港三分之一，區內人口也將佔總人口的三分之一，對加快北都發展心急如焚。 （資料圖片）

香港新方向張欣宇亦建議通過自行立法授權，整合北部都會區內各項規劃和經濟行政審批權限，設立及賦權一個專責部門，統籌協調推進北部都會區的各項事務。

江玉歡接受《香港01》訪問表示，「（北都）發展架構是決定成敗的重要因素，不排除（《施政報告》中）會升格北都辦」。她希望特首能在下週三發布的《施政報告》中制定更多的具體目標與時間表。

劉國勳則表示，為北都發展提出的許多建議都已被政府採納，包括「15分鐘生活圈」、「片區發展」，以及將實施的「按實補價」（不按最高樓面補地價）等。他希望這次《施政報告》可以涵蓋「升格北都辦」，包括先前提出的（成立「北都管理局」及《北部都會區條例》），及提供針對性政策吸引產業，用靈活的模式吸引市場參與，以發揮北都靈活和創新的精神。

北都大學城優先發展 帶動區域發展

將北部都會區打造成國際高等教育樞紐及產學研融合基地，以此帶動北都區域發展是許多議員的共同愿景。

民建聯、C15+及周文港、陳月明、江玉歡議員等均支持優先發展「北都大學城」，將其視為引領北都發展的催化劑。周文港建議放寬八大院校及自資院校錄取非本地生限額，並成立專責辦公室招攬全球學生和學者。

選委界議員劉智鵬建議合理分配大學城土地資源，解決院校空間不足問題，打造「第六所世界百強大學」的遠景。C15+鼓勵大學在北都區大學城牽頭發展科技園，並選取目前各大學最具發展潛能的學科或者研究項目進駐大學城，聚焦高新科技及產學研的發展，並邀請國內外一流大學落戶大學城。

陳月明則提出 「教育+文旅」雙引擎策略，建議預留40公頃蝶形用地，發展貫穿深圳河支流的天然學術綠洲，並興建國際中小學及寄宿學校，將北都打造成一條龍教育樞紐，落實「大灣區牛津劍橋」藍圖。

引入高端高附加值產業 倡分期補地價

在產業政策層面，引入高端高附加值產業成為共同目標。民建聯、自由黨、經民聯等均主張北都應主力發展新質生產力。

其中，劉國勳強調北都聚焦醫療、生物科技、人工智能、新材料、新能源、先進製造業等高增值產業，建議政府盡快制定針對性政策，明確產業導向，並為深化深港合作，亦應加快制定跨境流動政策，減少兩地資金流動與數據流動的限。經民聯則建議設立科研「綠色通道」，推進生命健康科技發展，並成立北都「招商辦」，聚焦招商納才。自由黨特別強調需善用北都土地，推動科研成果產業化、商品化及國際化，發揮香港「一帶一路」跳板作用。

吸引私人市場參與是另一大共同關注點，議員提出提出多項靈活土地政策，其中「分期補地價」為重點建議。工聯會倡議推行彈性規劃與批地，預留「白地」容許發展商自行決定用途，容許企業先行興建簡易廠房投產，以及鼓勵片區開放，並容許私人公司分期補地價及延長短期租約等。周文港、江玉歡及陳月明呼籲特區撥出新界北206公頃的優先發展區作為特定地塊，供機構制定規劃建設。經民聯提出設立北都「招商辦」專責招商引資，及投資北部都會區五年免稅優惠等激勵措施。民建聯劉國勳則提議以「按實補價」、特長租約、股權合作、分期補地價等，以降低企業前期資金壓力，加速項目落地。

完善北都交通網 精簡流程加速建設

構建高效交通網絡以支持北都發展，是基礎性的共識。

新民黨指出，目前東鐵線繁忙時段載客率已高達94%，難以負荷未來北都人口增長。他們建議興建新界東第二條南北鐵路，覆蓋香園圍口岸、文錦渡、打鼓嶺、粉嶺南北及大埔北等地，與現有東鐵線形成互補。

工聯會則從施工效率角度建議，進一步精簡流程，壓縮工程週期，並善用國家標準，加快交通及其他基礎設施工程的建設速度。